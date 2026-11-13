Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari, Il teatro più surreale dell’anno (Toilet Paper n° 22)

Bazar bien torché

Toiletpaper 22 célèbre le théâtre le plus surréaliste de l’année en plaçant une troupe d’acteurs au centre de la scène avec des portraits colorés et ironiques, et bien sûr absurdes. Ils sont muets, à mimiques, tordus, érectiles, venimeux, « poulpeux » là où l’humour fait l’éloge dans un tel matérialisme. Tout se mélange : en mouvement contradictoire du début à la fin, entre oscillations du maoïsme au catholicisme pour le plaisir de leur contradiction.



Cela devient une course poursuite et une visite éclair, d’un pas allègre pour visiter ces portraits de joueur sans jamais ralentir. Bref, on est à peu près sûr de battre le record du monde entre portraits pornographiques ou édification coquine. Certains peuvent se demander comment on a pu laisser publier une chose pareille, mais pour le curieux et hypocrite lecteur, tout est bon dans ce Toilet Paper. Il est torché. Et quel bazar de spectres et de délices en ce montage adéquat à coup de ciseaux mentaux, colle, verticalités cubistes! Cela fait des flux d’histoires intéressants… pas traités jusqu’alors… Même sur les jésuites. Dès lors, rien en somme, depuis le numéro 1 jusqu’à ce dernier.

jean-paul gavard-perret

Marizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari, Il teatro più surreale dell’anno, Toilet Paper n° 22, 2026, 40 p. – 15,00 €