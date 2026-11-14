Claudia Brutus & all., Haïti, Terre des dieux et des arts (exposition)

Les bienveillantes

Cette exposition met à l’honneur la richesse de la création artistique haïtienne tout en explorant les liens entre l’art, le sacré et la mémoire dans la culture haïtienne. Cet évènement est à l’initiative de Lilas Desquiron, ambassadrice d’Haïti. Une trentaine de créateurs réunissent peinture, sculpture, photographie, mode, design et artisanat.

Claudia Brutus en fait la synthèse tant elle représente l’identité et le patrimoine culturel haïtiens. Dans ses peintures, la réalité est hallucinante. Ici, elle peint des femmes qu’elle habille de leur rôle. Plus qu’importantes, elles sont puissantes car princesses du pays.



Elles sont pour elle un sujet sacré. Intemporel difficile. Ce défi lui plaît. Et il y a dans ses portraits toujours une manière nouvelle de regarder le monde et cette île fascinante. Par sa technique originale, ses modèles dépassent la tradition : c’est la vie. La vie que l’on regarde avec des yeux, depuis les outils simples de sa peinture, à savoir une forme de technicité à échelle humaine tout en répondant à un besoin réel, en alliant exigence technique et culture traditionnelle.

Claudia Brutus magnifie ses princesses battantes haïtiennes. Leur rôle dans le vaudou et dans l’histoire du pays eu toute sa flamme, sans l’aide inconditionnelle des vaillantes femmes. Elles ont mis en branle tous les leviers de leurs potentiels afin de se donner corps et âme dans la lutte contre le système esclavagiste. Il y eut après la reine Anacoana (pendue au XVIème siècle) par les coloniaux Wandile Santa Maria, Cécile Fatiman, Victoria Montou, Suzanne Louverture et bien d’autres. Toutes avaient une spiritualité riche fondée sur le culte des zemis (esprits).



En résumé, une telle créatrice propose chaque fois un face à face qui fait éclater les masques et prouve que tout artiste est celui qui se met en quête d’identité du langage pictural en s’arrachent à la fixité du visage pour plonger vers l’opacité révélée d’un règne énigmatique en son souci d’incorporation, et non de reproduction, de telles femmes aussi blanches que noires.

jean-paul gavard-perret

Claudia Brutus et ses princesses, Haïti, Terre des dieux et des arts, Siège de L’Unesco, du 9 au 17 décembre 2925.