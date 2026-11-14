Scanreigh, Picasso et Paris Match

Géniales exécutions

Entre Picasso et Paris Match se créa une relation iconique et médiatique. Paris Match a longtemps été un partenaire privilégié de Pablo Picasso, publiant des portraits, reportages et articles qui ont contribué à façonner son image publique, et qui ont même inspiré des expositions et publications commémoratives.

Au début des années 2000, Jean-Marc Scanreigh s’est replongé dans le Paris Match de son enfance. Étonné du désintérêt d’un certain milieu artistique à l’égard de Picasso au moment de sa mort en 1973 et surtout inversement proportionnel à l’engouement du grand public, Scanreigh se met à relever toutes les traces de Picasso dans les Paris Match parus entre 1949 et 1983, constituant ainsi un corpus de 170 numéros du magazine.



Fruit de nombreuses conférences données par l’artiste, le texte de cet ouvrage, aussi passionnant que méthodique éclaire avec acuité comment Picasso est entré dans les pages de couverture du magazine dans les représentations populaires, d’abord comme possible escroc puis star absolue.

Dans ce coffret, l’écriture et les oeuvres plastiques se compètent. Le style de Scanreigh est facilement reconnaissable. Apparemment plus rien ne le relie à celui de ses débuts qui d’ailleurs, lui aussi, était très reconnaissable. Et ici, il passe d’une abstraction au minimalisme.



Dans une telle expression écrite liée à un contexte pictural, nous retrouvons une série de scènes en variations infinies. Elles découlent autant de la structure particulière de la vie de Picasso que du décalage choisi par Scanreigh dans une forme de marivaudage. A savoir, en ce qu’un tel terme entend de légèreté mais (et on l’oublie trop) de problèmes pour Picasso.

Certes, il cassa les stéréotypes de l’art et de l’amour pour les remplacer par leur inverse. Mais Scanreigh lui-même crée un espace mental dont le caractère théâtral d’une telle vie de grand maître est souligné. Il permet de relever les pantomimes inconscientes de Picasso en proie au jeu de l’amour et de la vie.



De tels « simul-acres » très originaux font échapper à l’habituel ronron narratif, autant de la biographie due Picasso que de son art. Existent en conséquence des tentatives d’exorcisme et des pièges phantasmatiques pour les lecteurs. Scanreigh crée une sorte de fiction qui se met à divaguer à travers Paris-Match et ses données selon un propos plastique et littéraire où peu à peu toute la vie et l’œuvre digressent en seconde et en tierce, sans pour autant plonger dans la « cacophonie » du sens et d’une ligne de vie de star.

Par ces glissements, le dit et le montrable suggèrent ce que la relation des deux héros (Picasso vs Scanreigh ou vice-versa) cache d’indicible et de non visible. Les mots et les images de l’auteur obligent à ce que l’histoire ne se donne plus comme telle. Le fait mental donne lieu en une double intelligence. Celle de l’incongruité des scènes et celle de la façon de se les « représenter » par le plasticien actuel.



Le lecteur en devient son complice. Celui-ci n’a plus – et pour cause – à prévenir Picasso Ici et comme le fit Magritte avec son «ceci n’est pas une pipe », ce coffret devient un « ceci n’est pas vraiment une histoire d’amour » mais elle avance en des suites d’appréhensions de la trace de l’union idéale vers une suite, sinon de ruptures, du moins de suspensions.

Reste à savoir s’il s’agit là comme disait Mallarmé d’ « un suspens du sinistre » ou non. Scanreigh ne tranche pas. Mais il fait plus: il mixe tel un DJ des arts plastiques.

jean-paul gavard-perret

Scanreigh, Picasso et Paris Match, Editions Esdée, 2026, coffret – 30,00 €.