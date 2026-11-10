Soyons justes : les techniques d’épilation sont nombreuses. Et c’est très bien comme ça, car les poils non seulement sont rudes mais c’est la vie. Certes, leur faire la chasse est un échec car ils reviennent toujours et pendant fort longtemps, voire plus avec le temps.

Mais en conséquence, l’attention aux poils exige nu paradigme du corps vivant. S’occuper de ses poils y compris par les techniques de destruction définitive, c’est piquer la question du temps de la vie. Néanmoins, l’esthétique esthéticienne et le soin de l’épilation ne sont pas de dimension importante. Ce qui évolue à la surface des choses – peau, vêtement, bâtiment, Terre elle-même- reste tout simplement le lieu privilégié pour une compréhension du temps.

jean-paul gavard-perret

Photo : Florence Deba