Claudio Baglioni & Michele Caccamo, Tau. In segno d’amore

Pietà

Ce livre est. une œuvre poétique et spirituelle née de la rencontre entre Claudio Baglioni et Michele Caccamo dans le cadre d’un projet artistique dédié à saint François, à l’occasion du 800e anniversaire de sa mort. : « À une époque qui poursuit de plus en plus l’accumulation et la possession, nous avons écrit sur deux hommes qui se sont dépouillés de tout, pour être l’essence de l’essentiel. Chacun doit faire sa part. », écrit Claudio Baglioni. Le Tau (dernière lettre de l’alphabet hébreu, en forme de croix : « T») désigne le symbole spirituel et la marque emblématique de saint François d’Assise.

Cette invention poétique et morale se déroule en huit nuits, inspirée par les figures de saint François d’Assise et de saint Antoine de Padoue. Le saint portugais, désormais malade et proche de la mort, reçoit la présence de saint François, non pas comme une simple vision mais comme un rappel de l’origine la plus profonde de sa vocation.



Les huit nuits constituent un temps intérieur dans lequel la distance entre les deux devient progressivement plus mince. Le saint de la parole, de la prédication et de la connaissance est ainsi conduit à la limite de la connaissance, où toute définition doit céder au silence.

« Avec Claudio, nous avons construit ce livre en réunissant pensée, vision et écriture, mot par mot, afin que Francesco et Antonio ne restent pas retenus uniquement par la dévotion, mais réapparaissent comme deux vies dans lesquelles Dieu s’est rendu visible.», précise Michele Caccamo.

D’où ce livre intense et visionnaire. Et dans les écrits de Claudio Baglioni et Michele Caccamo, la pauvreté franciscaine prend une signification radicale. Elle ne coïncide pas seulement avec le renoncement aux biens matériels, mais avec la disparition de toute revendication de possession : du nom, de l’identité, de la vérité et même de l’image de Dieu que l’homme peut construire pour se défendre contre le mystère. L’élévation ne consiste pas à acquérir une condition supérieure, mais à abandonner ce qui sépare l’être humain de la plénitude de la vie.

jean-paul gavard-perret

Claudio Baglioni & Michele Caccamo, Tau. In segno d’amore, Ed. Castevacchio, 2026. 224 p. – 20, 00 €.