Jim, Rémi Torregrossa & Delphine, Insolente – t.01

Pour rester en couple, évitez Amanda…

Une intervieweuse est face à un couple pour enregistrer un podcast. Ses questions très déstabilisantes provoquent un malaise entre les deux conjointes. On retrouve cette femme au volant d’une décapotable alors que dans une villa on fête, autour de la piscine, la promotion de Virginie. Le lendemain, alors que l’intervieweuse se change dans une station-service, dans la maison deux couples bavardent, Virginie et Romain, Mélody et Gustave. On sonne et c’est cette dame qui vient gîter comme Romain lui a proposé.



Deux mois plus tôt, à Paris, Romain, à la sortie d’une interview relative à son nouveau roman, se fait alpaguer par Amanda, une jeune femme qui cherche un quatrième joueur pour disputer une partie de babyfoot. Ils ne terminent pas la partie car elle doit assurer son podcast Comment ça va, les amours ? Or, c’est cette même Amanda qui s’est invitée. Mélody suit attentivement son émission. Elle est enchantée et veut faire une séance avec Gustave…

Jim continue à explorer le couple, les diverses relations amoureuses que peuvent développer, ressentir ses membres, les difficultés à le maintenir quand le ou les composantes sont soumises à des tentations diverses et variées. Après avoir mis en scène des départs, des retours peu glorieux, des retrouvailles contraintes, Jim installe une nouvelle intrigue autour des failles qui se dissimulent derrière des apparences. Il introduit une héroïne qui étudie la sociologie du couple et qui, par ses questions déstabilisantes, introduit le doute, l’interrogation, la suspicion et oblige à regarder en face la réalité des sentiments, la solidité ou la faiblesse des liens.

Ce premier volet place le cadre du récit, présente les principaux intervenants et installe des éléments qui vont générer des problèmes sentimentaux.

Le graphisme mobilise trois talents, celui de Jim pour le dessin, de Rémi Torregrossa pour les décors et de Delphine pour la mise en couleurs. La mise en page de Jim privilégie les personnages avec des portraits parlants, une expressivité des émotions, des sentiments. Elle est fort réussie.

Les couleurs délicates de Delphine illuminent les planches et restitue l’ambiance et le cadre où se déroulent l’intrigue. Quant aux décors, avec quelques vignettes pleine page, avec des fonds précis d’un beau réalisme, ils installent un climat attractif.

Ce premier volet se découvre avec un bel intérêt tant il est pragmatique, d’une force narrative qui emporte l’adhésion. La chute fait attendre la suite avec une belle impatience.

serge perraud

Jim (scénario et dessins), Rémi Torregrossa (décors) & Delphine (couleurs), Insolente – t.01, Delcourt, coll. Hors Collection, octobre 2026, 80 p. – 17,50 €.