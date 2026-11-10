Christian Doumet, Japon vu de dos

Façon de voir

Christian Doumet a toujours réussi ses textes de promeneur. Son seul espace de travail est le carnet. Dès lors, il lui suffit de le sortir de sa poche pour saisir l’idée ou la sensation qui passe. Ce rapt effectué, le reste est une question d’organisation et – avec le temps – de réflexe et de méthode. Le paysage répond ainsi au désir profond de l’auteur : « créer de l’écrit partout, tout le temps, tout de suite. Identifier le monde, ce qu’on vit, à un texte ».

Néanmoins, ce qu’il inscrit dans ses carnets est bien plus que des notes ou des polaroïds : les formes de vie passent directement dans l’écrit. Existe sans doute de la part de Doumet une obsession, une addiction mais nul ne peut s’en plaindre. Même lorsqu’il a regardé le Japon vu de dos. Et selon sa méthode : « Voir de dos, ce n’est pas voir l’autre, c’est voir ce que l’autre voit ; accompagner son regard ; entrer dans sa vue ».



Et l’auteur de préciser : « Si je dis : « j’ai vu Pierre », on comprendra que j’ai vu la face de Pierre ; si j’ajoute : « il était de dos », mon interlocuteur ne manquera pas de me demander si je suis sûr de l’avoir reconnu. Cela signiﬁe un certain anonymat de l’image que nous présentons de dos. Notre dos est encore noyé dans l’indifférencié. Seul notre visage fait nom et singularité. ». Bref, pour lui, voir de dos, c’est donc non seulement voir ce que l’autre voit, mais encore voir de l’autre ce qui n’est pas encore tout à fait lui.

Nous découvrons des impressions, des souvenirs et des fantasmes sur les sujets les plus variés (de l’uniforme aux portes coulissantes, des fantômes aux bains), Et l’auteur ouvre à un Japon tout personnel, sensible. Et ici, ce recueil est enrichi de nouvelles pièces et de textes retravaillés, prolongeant encore cette mosaïque d’un Japon perçu à la lisière du visible.

Doumet transforme le paysage en éloignant ses textes de tout bavardage ou effets dans une volonté de clarté et de précision. D’humour aussi – cette marque de l’intelligence. Mais – peut-être grâce à son côté ermite – l’auteur développe une autre façon de dire : il laisse à voir, ne montre pas tout, dans une pratique du ricochet.

jean-paul gavard-perret

Christian Doumet, Japon vu de dos, Illustrations d’Hokusai, Fata Morgana éditions, Fontfroide le Haut, 20é6, 112 p. – 23, 00 €.