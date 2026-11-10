Arnaldo Pomodoro, Il teatro scolpito (exposition)

La sculpture est un théâtre

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Arnaldo Pomodoro, la Villa Morosini Cappello à Cartigliano accueille une exposition dédiée au visage moins connu du grand sculpteur : son œuvre pour le théâtre. L’itinéraire de l’exposition, centré sur le « théâtre sculpté » du maître, réunit croquis, costumes, accessoires, maquettes et décors issus de la collection personnelle de Maurizio Panici, metteur en scène, acteur et directeur artistique, rassemblée au fil des années de travail et de collaborations.

Né à Morciano di Romagna en 1926 et décédé à Milan en 2025, Arnaldo Pomodoro fut l’un des véritables protagonistes de la sculpture du XXe siècle. Ses grandes formes en bronze – sphères, disques, colonnes et obélisques à surface parfaite, déchirés pour révéler des engrenages et structures mystérieux à l’intérieur – sont devenues des symboles universels de l’art contemporain et se retrouvent dans les lieux les plus prestigieux du monde, des musées du Vatican au siège des Nations Unies à New York.



Parallèlement à la sculpture, Pomodoro consacre une part importante de ses recherches au théâtre depuis des décennies, signant décors, costumes et machines scéniques pour des opéras, des tragédies classiques et des spectacles contemporains. C’est précisément cet aspect de son travail que l’exposition de Cartigliano met en lumière : une occasion rare de découvrir, à travers des matériaux de travail et des objets conçus pour la scène, comment sa vision plastique a su transformer l’espace scénique. C’est une occasion de nous rapprocher de ses œuvres et aussi de découvrir tout ce qui a sous-estimé leur création.

jean-paul gavard-perret

Arnaldo Pomodoro, Il teatro scolpito,Villa Morosini Cappello, Cartigliano novembre 2026,