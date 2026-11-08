Seins dits cas

La marque de cohérence de l’amour tend à dissoudre l’ego dans des positions non pas à parler proprement mais improprement. L’amant cherche que celle qui dit « Non ! » ose ce qui arrive là où les deux sont et ne sont plus, franchissant le dissimulable et l’acquiescement quitte, en raison d’espérer, à faire usage de répétitions dont le progrès est infini dans une forme de méditation sensuelle chrétienne, judaïque et musulmane. Du laissez-nous tenter, reste la réjouissance de la politique de l’intime partagé.

Evitons les raccourcis, perdons notre chemin qui conduit là où nous ne nous attendions plus. Le réel impossible nous approche de la petite mort par obsession du plaisir qui frôle à la persécution de l’aimée jusqu’à savourer ce que l’on peut enfin contempler selon la vision d’une vivante éternité. L’Une devient multiple et nous entraîne vers une forme de réconciliation mystique. Sans bas de contention, maîtresse de notre jugement, en découvrant le langage infini du bleu du ciel dans de ses yeux. Un tel ensorcellement ouvre notre déraison devenue le plus doux des périls.

jean-paul gavard-perret

Photo : Viviane Sassen