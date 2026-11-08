Jean-Claude Bélégou, Les Défroques

S.O.S. fantômes

Jean-Claude Bélégou est toujours à la recherche de la transparence mais par l’opacité qui nourrit la complexité de l’image – ici où la défroque devient corps réel et presque vivant. Toujours gars-lopin, il rappelle qu’il ne possède pas une âme raisonnable et précise : « je ne crois pas aux fantômes ou à quelque forme quelconque de revenants ».

Même si, par une expérience cher à Hugo, il a fait une fois tourner les tables, « le motif en était seulement la bonne compagnie, pleine de vie, qui se tenait autour ». Voire…. Citant les Pensées de Pascal il ajoute : « Mais que dire de ces morts qui reviennent dans nos rêves – cauchemars de préférence (…) nous rappelant les manques et les défauts d’attention que nous avons eus à leur égard du temps où ils étaient êtres animés autour et souvent au plus près de nous ? ».



A priori, Bélégou s’en lasse mais la défroque veut bien plus que le fantôme qui l’habite. Et c’est son choix – ici au moins photographique. Certes, il se peut que les fantômes laissent derrière eux des amours passées. Mais le plasticien évite la métaphysique.

Les défroques deviennent donc des dépouilles jamais éloignées de l’effacement quand il n’y a plus personne dedans. Mais les photographier à plat ou en volumes nous fait baigner en leurs « plages » d’élection aussi affective qu’intellectuelle en des concordances des temps qui permettent de mêler passé et présent, réel ou rêve.



Toute pelure ne fige jamais le sens mais son existence et Bélégou s’en amuse en de telles surfaces-vitres de réparation et de vestiges où l’humain reste au-delà des rainures sinueuses du textile. On peut bien imaginer dedans un destrier en veston – qui sait – habillé d’errance. Mais c’est ainsi que l’on est contraint d’avancer : à une photo succède une autre. Elles trament bien plus qu’un tissu précaire car quelque chose vibre en elles, semble nous soulever. On espère le déchirement d’un voile et celui-là semble se soulever.

jean-paul gavard-perret

Jean-Claude Bélégou, Les Défroques, Impressions encres pigmentaires 60 x 60 & Jean-Claude Bélégou, 60 x75 cm réalisées par l’artiste d’après prises de vues numériques, 2026, voir le site de l’artiste.