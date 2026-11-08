Crocs qui ?

« Je préfère dessiner ou écrire n’importe quoi n’importe comment », a écrit Pérec, et ce beau livre le prouve par une iconographie riche, et un essai de Matthieu Rémy. Pour Perec, écrire et dessiner, c’est mettre en silence les mots selon divers « angles » du poème presque absolu au regard des gribouillages.

Florence Delay fut une des seules qui remarqua les dessins de l’auteur qui n’aimait ni Charlie Hebdo ni Claire Bretécher. Mais une des sources de La Vie mode d’emploi fut un dessin de Saul Steinberg. Nous découvrons ici certaines encres et inédites de l’auteur où se perdre.



Dans cet univers plastique qui n’a pas de place officielle, Georges Perec se permettait de laisser éclater une sensualité festive, allègre entre l’idéalisation amoureuse et portrait d’un en assassin cherchant à résoudre l’énigme de la vie sans mode d’emploi.

Ici, parfois, la disparition disparaitrait. Mais mieux vaut toujours l’attendre…

jean-paul gavard-perret

Georges Perec, Dessins, encres & gouaches, Seuil, coll. La Librairie du XXIe siècle, 2026, 288 p. – 29,00 €.