Luigi Conconi e la Scapigliatura (exposition)

Il Maestro

A l’Orangerie du Palais Royal de Monza, à partir du 6 novembre une exposition est organisée qui se concentre sur la vie et l’œuvre de Luigi Conconi (1852-1917), l’un des protagonistes de la scène créative milanaise entre le XIXe et le XXe siècle et l’un des principaux interprètes de la Scagliatura. Pour rappel, la Scapigliatura est un mouvement littéraire, artistique et musical italien qui s’est développé principalement en Lombardie et au Piémont (notamment à Milan) entre les années 1860 et 1880. Le terme scapigliato (qui signifie littéralement « ébouriffé » ou « échevelé ») a été popularisé en 1862 par l’écrivain Cletto Arrighi dans son roman La Scapigliatura e il 6 Febbraio. C’est une traduction libre du mot français « bohème », désignant la vie désordonnée, anticonformiste et marginale des artistes parisiens. La Scapigliatura naît au lendemain de l’Unité d’Italie (Risorgimento), en réaction contre le conservatisme de la culture officielle, le provincialisme du romantisme patriotique italien et la morale bourgeoise bien-pensante.



Artiste très apprécié par les collectionneurs privés et bien représenté dans les collections publiques, Luigi Conconi est cependant resté longtemps en marge des principaux itinéraires d’exposition. L’objectif de cette initiative est de redonner à sa production la bonne visibilité et la reconnaissance critique appropriée, cent ans après le dernier monographe consacré à son activité picturale.

L’exposition,, réunit plus de 80 œuvres de Conconi, comprenant peintures, dessins et gravures, issus de collections publiques et privées importantes qui permettent au grand public de redécouvrir et d’apprécier l’une des personnalités les plus originales de la Scapigliatura. Il en a interprété l’esprit avec une peinture raffinée et non conventionnelle, attentive aux effets de la lumière, aux atmosphères intimes et à la représentation psychologique des sujets.



Ses recherches se distinguent par un coup de pinceau libre et vibrant qui dissout les contours et privilégie l’impression visuelle : un style personnel qui, dans son évolution, témoigne de la transition de la saison de la Scapigliatura à la saison symboliste et Art nouveau. Parmi les thèmes récurrents de sa production, la figure féminine émerge, mais on trouve aussi des scènes fréquentes aux atmosphères macabres et mystérieuses ainsi que des incursions dans le monde médiéval. Tout en restant lié à la sensibilité Scapigliaturaa, Conconi observa avec intérêt les expériences européennes les plus modernes, assimilant diverses suggestions, notamment du côté symboliste.



Fidèle au credo de la contamination entre les arts, Conconi se consacra également à la chalcographie, qu’il considérait étroitement liée à sa propre production picturale, tout en développant une activité importante d’illustrateur, collaborant avec des magazines et des maisons d’édition et contribuant au renouveau des graphismes italiens. Son reflet sur l’architecture, une discipline qui lui est particulièrement chère, est également intéressant, bien qu’il ait eu peu d’occasions de traduire ses idées en projets réalisés.

jean-paul gavard-perret

Luigi Conconi e la Scapigliatura, Orangerie du Palais Royal, Monza , du 6 novembre 2026 au 14 mars 2027.