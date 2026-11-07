Antonio Ligabue, Il caos si fa colore (exposition)

La naïeveté merveilleuse

Antonio Ligabue fut un artiste capable de transformer les angoisses de la vie en images inoubliables. Tigres combattants, chevaux au galop, coqs fiers, paysages traversés par la mémoire, autoportraits aux regards intenses : chaque image semble naître d’un besoin profond. La peinture devient le lieu où les expériences, les souvenirs et les tensions intérieures prennent forme à travers la couleur.



Cette exposition offre une expérience immersive construite autour d’une sélection d’œuvres capables de restaurer toute la force émotionnelle du langage de Ligabue. Lumières, mots et images accompagnent le public dans un voyage qui l’invite à observer lentement et à s’impliquer dans l’intensité de sa peinture.

Le parcours se développe à travers certains des thèmes les plus profonds de ses recherches : l’identité et le besoin d’être reconnu, le lien avec le monde animal, la mémoire des lieux et la capacité de l’art à transformer la fragilité en énergie créative. Les animaux ne sont pas de simples sujets, mais des présences vivantes ; les paysages deviennent des lieux de l’esprit ; les autoportraits racontent une quête continue de soi-même.



Une telle oeuve raconte quelque chose d’universel : la capacité de l’art à donner forme à ce qui est difficile à exprimer et à transformer la complexité de la vie en images qui continuent d’impressionner.

jean-paul gavard-perret



Antonio Ligabue. Il caos si fa colore, Palazzo Martinengo di Villagana, Brescia, du 23 octobre 2026 au 1er septembre 2027.