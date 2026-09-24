Sa voix (haute)

Ecoutez mon hallucinante ! Et vous commencez à éprouver le foisonnement de sensations qui vous saisissent tant elle vous hante. Et ce, autant de son corps que de sa voix toujours teintée d’intonations. Et quand elle parle, nul besoin d’adjectifs : comme une poète lettriste, elle n‘y recourt jamais. En une sorte d’envoûtement – et ce n’est évidemment pas rien – ses mots sont prononcés sur tous les tons : susurrés, articulés, murmurés, rieurs, pincés, battus, soufflés.

Salvatrice de pulsion de vie, teintée d’un mysticisme terrien, animal et de mélancolie, pensez aussi à son sujet, au souffle d’une brise underground matinale ou à une berceuse électrique. Les fétichistes seront comblés car elle les emmène là où les hypnothérapeutes échouent à le faire.

jean-paul gavard-perret

Photo : Daido Moriyama