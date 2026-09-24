Redemption Song (Léonora Miano)

L’Afrique des images

Devant le rideau, au son d’une musique progressive, apparaît une femme africaine qui écoute un discours de libération faisant suite à la décolonisation. Elle présente son appartenance à la Nubia. On est ensuite dans la haute société de ce pays imaginaire, où une puissante héritière entretient son mari aux relations et entreprises sulfureuses. Il semble que leur relation ne puisse perdurer, tant les conséquences des exactions de Francis se font graves. Chacun des personnages semble se débattre avec ses propres démons. Les morts sont sollicités, une domestique vient du côté du public faire part des sentiments populaires. µLe texte, qui comporte des parties chantées, s’inscrit dans la contemporanéité : il fait intervenir les nouvelles technologies, présente la caricature d’une influenceuse.

L’écriture réputée afropéenne de Léonora Miano ne renouvelle pas notre vision de l’Afrique ; pire, les clichés véhiculés par notre perspective occidentale sont reproduits avec tant de sérieux que l’ironie qu’on n’a sans doute pas manqué d’y mettre n’est pas lisible. Les dialogues sont trop explicites pour nourrir l’attention ; le propos n’est pas suffisamment tendu, si bien que le spectacle manque de dynamisme.

La relation entre les amants est donnée comme la métaphore des rapports entre la France coloniale et les pays d’Afrique francophone sous sa dépendance, sans que cette analogie ne soit travaillée ni déployée. Les rituels funéraires et telluriques conduisent à des tentatives d’émancipation qui resteront inaccomplies (la pièce appelle une suite). Quelques moments plaisants ne parviennent pas donner consistance à la représentation.

christophe giolito



Redemption Song

texte et mise en scène Léonora Miano



Avec Ayouba Ali, Astrid Bayiha, Alvie Bitemo, Cyril Gueï, Kader Lassina Touré, Ysanis Padonou, Léleng Prézi, Stéphane Soo Mongo

Assistanat à la mise en scène et réalisation vidéo Hugo Rousselin ;scénographie Laure Pichat ; lumières Kélig Le Bars ; intermèdes, paroles, composition des chansons et musiques générées par IA Léonora Miano ; création musicale et sonore Jean-Baptiste Cognet ; chants Ayouba Ali, Astrid Bayiha, Alvie Bitemo ; artiste capillaire, perruques Séphora Joannes ; costumes féminins Jacquie Atandji pour Jacquie Créations – Lomé, Togo ; costumes masculins Elom 20ce pour Asrafobawu – Lomé, Togo ; costumes figurants Léonora Miano ; post-production et IA générative Yannig Willmann ; accompagnement technique Nicolas Ahssaine ; direction de production Olivier Talpaert et Nathalie Untersinger assistés d’Antoine Joly.

A La Colline – théâtre national 15, rue Malte-Brun 75020 Paris 01 44 62 52 52

du 18 septembre au 11 octobre 2026 au Grand théâtre mardi à 19h30, du mercredi au vendredi à 20h30, samedi à 17h, dimanche à 15h30, durée 2h05.

https://www.colline.fr/spectacles/redemption-song

Production En Votre Compagnie Coproduction La Colline – théâtre national, MIXT – Terrain d’arts en Loire-Atlantique, avec le soutien de l’Institut français, de Togo Créatif, du ministère de la Culture, du Fonds SACD / Ministère de la culture Grandes Formes.

Le texte paraît aux éditions The Quilombo Publishing – Lomé, Togo.