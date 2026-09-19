Terre humaine

To You, My Sweetest Memory Forgotten (À toi, mon plus doux souvenir oublié) est un travail qui a reçu une mention spéciale lors de l’appel à projets Urbanautica Open Call 2025 et a été présenté dans le cadre d’une exposition collective à la galerie d’art contemporain Sharevolution à Gênes en 2025.

Ce projet photographique a été réalisé à Picinisco, un village de montagne du sud de l’Italie d’où est originaire la famille de l’artiste. L’œuvre se déroule dans un paysage façonné par le jeu du rituel simple par la répétition guidé par la tradition paysanne, les saisons et la vie de la terre ou de l’élevage.



La série permet de faire découvrir bergers et agriculteurs locaux. Sannino montre comment les corps des hommes évoluent en étroite communion avec la terre. Taiseux, tous sont liés seulement à la parole lorsqu’elle est nécessaire.

Dans ce milieu, le sens de la vie est dicté par la nature où la proximité ne s’exprime pas mais se vit. Elle se transmet à travers le silence et la simple présence. D’où la force et le beauté de tels clichés. Sannino épouse parfaitement le réel en une poésie visuelle sobre et sans recherche d’effet.

jean-paul gavard-perret

Giuseppe Sannino, To You, My Sweetest Memory Forgotten, L’œil de la Photographie, septembre 2026.

www.giuseppesannino.info