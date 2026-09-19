Michel Douart, Avant impact

Et si, dans dix jours…

En Méditerranée, ce 15 décembre, Koffi tente de remettre en route l’affreux rafiot vendu par le passeur quand une vague submerge la frêle embarcation.

L’annonce touche les gens dans leur quotidien. À Tours, Luis fête son transfert à l’Olympique Lyonnais. À Paris, dans le XVe, Lucie et Tom, son fils autiste, ont vu partir David, son époux, au musée d’Orsay pour organiser des transports d’œuvres d’art. Dans la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, David tente d’apaiser Tonio qui lui écrase la tête sur le plancher. Bilal, à Montpellier, tente de convaincre, depuis le seuil de sa Pizza King, son ex-épouse de le laisser partir quelques jours avec sa fille.

À la Maison blanche, Warren Gittelman, un astrophysicien de la NASA, expose devant un staff où figure le gros président, qu’un astéroïde sphérique de deux kilomètres de diamètre avait été repéré il y a dix-huit mois et qu’il devait passer au large de la Terre. Pour une raison inconnue, il a changé de trajectoire pour s’écraser, dans dix jours, sur… l’Europe. L’onde choc va brûler et balayer les trois-quarts du vieux continent.

Commence alors à souffler un vent de panique pour fuir, partir à tout prix, dans un flux migratoire sans précédent…

Avec ce roman, qui décrit une future catastrophe, le romancier s’attache à étudier les effets de celle-ci sur la population terrestre impactée. Dès les premières pages, il annonce une catastrophe inévitable, décrivant, à partir de données authentiques, les effets sur l’Europe, bien sûr, mais aussi sur les continents proches avec, par exemple, les tsunamis qu’un tel choc déclenchera nécessairement. Certes, cet astéroïde n’a pas la taille de celui qui a plongé dans le golfe du Mexique entraînant la disparition des dinosaures et autres espèces, mais quatre cents cinquante millions d’habitants sont menacés.



Pour faire vivre cette situation Michel Douart compose une galerie très diversifiée d’acteurs, n’installant pas de héros flamboyant, bien que Lucie soit très présente dans le déroulement de l’intrigue.

Les principales actions sont centrées sur la fuite, sur la volonté de survivre, de quitter l’Europe pour se réfugier ailleurs. Ce sont les évacuations, celles d’hôpitaux, de musées, de prisons. C’est la recherche éperdue d’une solution pour fuir par n’importe quel moyen. Ce sont les premières violences, les pillages, les agressions, l’effondrement des services publics. Paradoxalement, l’Afrique devient une terre d’accueil, mais très vite saturée. Partir vers le continent américain demande de gros moyens. C’est la voie que Lucie va suivre, devenue veuve quand son époux a été tué au musée par des pilleurs. Dans ce bateau toutefois, le plus grand danger ne vient pas du ciel, mais des passagers. Le romancier invite à suivre leurs trajectoires et décrit les peurs, les contradictions, les égoïsmes ou les élans. L’auteur ne craint pas de montrer l’abject et le flamboyant,



Quelques personnages émergent et sont magnifiques comme la grand-mère de l’astrophysicien en maison de retraite en France, Lucie avec son chagrin et sa détermination.

Ne cherchez pas longtemps quel est le modèle du président des États-Unis, il est immédiatement reconnaissable avec ce portrait si réel.

Avant impact est un roman-miroir sur l’humanité, sur nous-mêmes, avec cette question qui taraude au cours de la lecture : que ferions-nous dans une telle situation ? Comment réagirions-nous devant une telle menace ? Michel Douart propose un thriller poignant, addictif, à l’intrigue tendue, puissante et une belle étude de l’humanité dans ses œuvres.

serge perraud

Michel Douart, Avant impact, City Éditions, septembre 2026, 400 p. – 20,90 €.