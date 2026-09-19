Quatre-vingt treize  (Victor Hugo / Marion Bierry) 



© Sébastien Toubon

La Révolution, version guerre intestine

On est dans la forêt. La bataille fait rage entre les Bleus – Républicains – et les Blancs – Royalistes. L’armée des Sans-culottes vient à recueillir une femme et ses enfants. Puis c’est le débarquement de Lantenac, noble destiné à fédérer et commander les Vendéens. On assiste à des combats qui vont réunir un prêtre révolutionnaire et son fils adoptif, Gauvin, opposant dans le même temps ce dernier à son oncle. La mère, puis sa progéniture, deviennent des enjeux lors des différentes batailles qui nous sont présentées. Le propos de Hugo consiste à exprimer le moment de 1793, au cours duquel les convictions se radicalisent en versant irréductiblement dans la guerre civile. Même si le texte est un peu daté, il exprime bien l’ambivalence de l’engagement sans limites en faveur d’idéaux.

L’adaptation est efficace, la mise en scène dynamique : des pans du décor jouent le rôle de paravents desquels surgissent les comédiens, la comédienne, engendrant un effet de soudaineté saisissant et donnant un rythme soutenu. Le spectacle est nourri et intense ; de beaux passages confrontent la famille et les valeurs, l’humanité au progrès.

Toujours un peu grandiloquent mais incisif, Hugo entend saisir la cristallisation des passions dans les moments les plus dramatiques. La représentation est alerte et cohérente ; elle rend le propos dynamique sans échapper au pathétique. Au sein d’un théâtre de guerre, de feu et de sang, l’auteur place des scènes intimistes improbables mais édifiantes. Au-delà de l’invraisemblance des faits, se révèlent des dilemmes moraux présentés de façon poignante.

christophe giolito

Quatre-vingt treize

de Victor Hugo

adaptation et mise en scène Marion Bierry

Avec Pamela Ravassard ou Marine Montaut*, Benjamin Boyer, Stéphane Bierry, Thomas Cousseau ou Julien Rochefort, Alexandre Bierry, Mathurin Voltz (* Du 24 au 29 septembre, du 1er au 3 octobre, du 21 octobre au 1er novembre, le 5 novembre, du 13 au 17 novembre, le 20 novembre, le 27 novembre, le 4 décembre et le 18 décembre.)

Scénographie Arthur Vlad ; peintures Marguerite Danguy Des Déserts ; construction du décor Brock ; lumières Stéphane Balny ; costumes Nora Scheidl ; voix de Brise-Bleu Brock et Garlan le Martelot.

Au Théâtre de Poche Montparnasse, 75 boulevard du Montparnasse 75006 Paris Billetterie : 01 45 44 50 21, du lundi au samedi de 14h à 17h30, le dimanche de 13h à 17h30. https://www.theatredepoche-montparnasse.com/spectacle/quatrevingt-treize/

À partir du 27 août 2026, du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 17h. Durée : 1h30

Production Théâtre de Poche-Montparnasse Diffusion Atelier Théâtre Actuel – Nella BERRABIA – n.berrabia@atelier-theatre-actuel.com.