L’absolu sans désir

De son héros Simon, Gadenne suit la maladie, l’apprentissage, la guérison et le retour en donnant une durée pure – chère à Proust – de l’expérience vécue. Ici, une poétique du doute et de l’inachevé est accentuée par la fascination qu’exerce sur Simon une œuvre d’un compositeur nommé Sugères dont l’ostinato fait écho à celui du livre fondé sur retours, répétitions et rites obsessionnels.



Le tout selon l’amour fou pour Ariane du héros. Sa tuberculose devient une épreuve, une révélation. Immobilisé, Simon s’oblige à se dépouiller de ses certitudes et à découvrir les autres et la Nature. Son séjour en hôpital devient donc rupture et métamorphose. Le héros n’imaginait même pas les autres comme lui. Celui qui au début cultivait un certain mépris apprend son initiation par l’amour sans la moindre perspective érotique…

Reste la fusion de deux esprits qui aspirent à la pureté du type Tristan et Yseut. Ce qui peut laisser le lecteur sur une forme de perplexité face à la réalité…

jean-paul gavard-perret

Paul Gadenne, Siloé, réédition, Editions Points, 2026, 671 p. – 8,70 €.