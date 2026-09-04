Véronique Sablery, L’esprit du lieu (exposition)

Fables et effluves

Toujours proche de l’ineffable et de l’infini, parfois par un jeu d’ailes sur la parure du ciel, Véronique Sablery, à l’aune de son regard et en son intime histoire de femme, propose ses empreintes au cœur de l’espace. Si bien que parfois l’épris de telles images et le curieux peut lui demander : « Dans quel miroir avais-tu abandonné tes rêves ? ». En réponse, elle présente fables et effluves profonds pour faire oublier toutes plaies au profit des étoiles comme tombées de ses yeux.

Ici, l’imperceptible fléchit sous le « poids » de neige de présences métaphoriques. Chaque œuvre devient une porte qui entraîne vers la splendeur d’éléments volatiles. Ils ne sont plus mais demeurent encore. Nous sommes dans de telles présence loin des prédateurs. Elles sont vêtues de blanc et de bleu ou rose d’âme. S’y observe la montée du jour et de l’espace ivre de rosée où le regardeur pénètre. Tout ici devient ensemble et séparé à la rencontre de l’esprit des lieux. Il devient habitable.



S‘y glisse le ciel. La lumière butte parfois sur un mince filet, mais il est guidé par un sourire implicite, imaginé et blanchi par le cœur et l’esprit. Le regard de Véronique Sablery reste apaisé et tendu. Elle offre encore la vie et la vision première, complice de l’espace et du temps. De leur fonte aussi.



Dans cette chapelle, soudain l’air est vif, c’est le jour embelli. A l’homme de contempler de telles images presque pieuses et dépositaires de son destin voire de son murmure. La créatrice conjure la nuit, provoque un miracle où une forme d’ivresse qui s’étire au seuil de l’éternité promise. Pénétrons en état d’apesanteur dans un territoire sans autre langage que l’image dans la solitude et l’étrangeté de l’intouchable.

jean-paul gavard-perret

Véronique Sablery, L’esprit du lieu, La Petite Chapelle Notre-Dame de Pitié, Trouville, 18 et 19 septembre 2026.