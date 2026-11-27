Sans désertion, René Daumal reste cet inconnu au bataillon. Alors que la poésie s’est enfoncée dans un Biafra lexical, la damnation des poètes narratifs poursuit son œuvre. En effet, la formalisation de la mise en page, le paganisme de seconde main, la lyophilisation grammaticale ont conduit à de multiples malformations poétiques.

N’en avez-vous pas assez de cette tératologie de « pierres qui pensent », de ces chinoiseries si simples qu’une tête d’enfant ne peut les absorber, de ces blancs entre deux mots insignifiants qui signifient qu’une épithète serait un convive de trop, même argileux ? Parfois, c’est à mourir de rire quand le poète pose, le pied sur un granit de pacotille, à partir duquel tous les éléments deviennent un oxymore d’eux-mêmes sur fond de feu de cheminée, de tisanes et de raclements de gorge.

Pourtant, il existe des Contre-ciel qui ne sont pas « un assemblage informe de parties inconnues ». La poésie est avant tout une affaire intérieure, pas un pot-au-feu réitérable avec les idées du moment. C’est une mise en ordre, avant la formalisation, par laquelle on appréhende deux idées terriblement festives : l’une est que le bonheur implique l’adéquation, à savoir la conformité circulaire avec sa destination ; l’autre, une fois la joie atteinte, est l’inexistence du temps, sa parfaite abolition comme erreur de l’espace.

Le temps est une épave pour qui dispose d’une ferme mentale où grouillent la plupart des espèces. Comme l’écrit saint Thomas d’Aquin, « l’agent produit son semblable » dans l’ordre de l’esprit, là où « le contraire ne peut pas être pensé ». La poésie exténue le monde des comparaisons et des évaluations. Elle insinue le sans pareil sans donner le « spectacle de son apprentissage ». Elle ne barbote pas et fait « alterner le doute méthodique avec le sarcasme méthodique » pour démomifier ce qu’il y a encore à dire.

Pour Daumal, penser et poétiser s’équivalent. Les poètes, qui ne pensent rien, très nombreux, psalmodient du tire-vers comme il existe des forfaits pour le tire-fesse hivernal. Ainsi, le « rapport de causalité entre le sujet et l’objet repose sur l’acte même qui les sépare ». Cette poésie, hors des sentes du néant multiplié par zéro, comprend que « l’air est peuplé de notes fausses / à scier l’os, c’est le pays sans silence ». Daumal est « cousu dans son sac » qui brûle dans « la graisse des dieux morts » dans un circuit fermé, enroulé le long des siècles. Il est nécessaire de désosser la poésie pour reconnaître de nouveau « les éclipses et les coupe-gorges… (dans) la soupape du chaos » pour échapper au « nouvel ordre écœurant d’almanach ».

Pour Daumal, la poésie est une narration dérivée de la pensée : il n’y a pas de pierres souffrantes, d’arbres qui aboient et de jejeje jouant à moimoimoi. La poésie est un monde intime d’où l’esthétisation est a priori exclue. Elle accompagne l’émergence d’une « autre carcasse », loin des « mannequins de plâtre » qui ornent les devantures des librairies. Un poète prend ironiquement « au sérieux son rôle de planète », sans se soucier des « esclaves (qui) tournent maintenant autour de la meule qui moud du vide ». Les créateurs sont mutiques quand la meute manifeste ainsi. Le grand Orhan Pamuk, dans Neige, appelle cela « la symétrie mystérieuse » : cette neige tombante bannit les haines et les fureurs.

La poésie incarne cet apport du bannissement durant lequel la vraie poésie cohabite avec le bonheur, quelques instants. Dans ce sens, Pamuk écrit que « ce qui excite le désir de mourir (la violence, le matérialisme, la foule) a pour cause que tout le monde pense comme tout le monde ». Cette synchronisation absolue des insignifiances implique l’aveuglement bénéfique du poète.

Daumal sait que, avec le prêtre Olaus Magnus, chaque poème (comme chaque flocon) a sa structure hexagonale propre. Et personne d’autre ne le sait, sauf ceux qui préconisent l’insurrection du silence. C’est ainsi que l’œil, qui écrit, devient océan. Écrire ne s’identifie donc pas « sucer un bonbon anglais ». Écoutons cet admirable poulpe qui file, intimement lié aux intimes liens spirituels : « Ici, dans ce pays d’ombre et de lumière / Aux longues obscurités et aux soudains éclairs / Méditant sur une chose qui n’est pas une chose / Qui a porté provisoirement une trilogie de noms / (« le vide », « l’ouvert », « la blancheur ») / Et s’est située en plusieurs lieux ». Que peut-on ajouter ? Sûrement pas un haïku francophone.

valery molet