Dans l’Angleterre de la fin des années 1970

Julia Chapman a connu le succès avec Les Détectives du Yorkshire (Robert Laffont), sa série de dix volumes qui mettait en scène Samson et Delilah. Les six années qu’elle a passé en France à tenir une auberge dans les Pyrénées lui ont donné la matière pour les cinq tomes des Chroniques de Fogas (Robert Laffont).

Revenue dans la ville d’origine, Coventry, elle débute Crimes et Contretemps pour raconter l’Angleterre citadine de la fin des années 1970 au début des années 1980, le berceau de la musique Two Tone.

En janvier 1979, un homme s’échappe d’un lieu très protégé. Mais il est poursuivi par des skinheads qui veulent sa mort.

Errol Dexter est chauffeur de bus et n’a pas son pareil pour faire chanter son trombone. Sa peau noire lui vaut la malveillance de certains de ses collègues au dépôt. Pour l’heure, il utilise son bus pour raccompagner sa maman chez elle, le froid est mordant, se détournant de son trajet normal. Soudain, il aperçoit des hommes qui en poursuivent un autre en gueulant d’arrêter ce noir. Celui-ci fait signe au bus et, par reflexe, Errol ouvre la portière par laquelle le fuyard s’engouffre.

Quand il enlève sa cagoule, il dévoile une épaisse tignasse blond-roux et une peau couleur de lait. Errol pense immédiatement à un terroriste de l’IRA. Or, il est détective privé, se nomme Finn McNulty.

Les poursuivants ont pris les références du bus et quelques minutes plus tard connaissent le nom du chauffeur et son adresse. Ils vont l’accueillir chez lui, lui faire cracher ce qu’il sait de la rencontre secrète du gouverneur. Et Errol va perdre son logement, son travail, et va devoir faire équipe avec Finn, cet Irlandais qui attire les ennuis comme un aimant…

Avec cette nouvelle série, Julia Chapman plonge son récit dans une Angleterre urbaine, industrielle, de la fin des années 1970, contrairement à ses précédents écrits où elle privilégiait les paysages ruraux. Elle intègre également une forte dose musicale. Elle retient Coventry dans une époque où les tensions sociales, les préjugés raciaux et la montée des mouvements extrémistes s’exaspèrent.

Elle développe une intrigue criminelle où se mêlent une enquête de type policier, un éventail humoristique allant de bon enfant à acerbe, l’émergence d’un nouveau genre musical et une analyse sociale. Bien que présentant son roman comme un cosy crime, elle aborde le racisme, la violence collective, les inégalités et la défiance envers les institutions.



Deux protagonistes, un tandem aussi inattendu qu’intéressant, portent le récit. Errol Dexter est noir, chauffeur de bus et musicien amateur doué. Profondément humain, il se retrouve dans une situation catastrophique et doit dénicher les ressources nécessaires pour faire face. Finn McNulty est Irlandais. Il a une agence de détective et s’est retrouvé impliqué dans une sombre affaire aux relents de politique mafieuse. Son expérience professionnelle est un atout utile, mais ses méthodes peu conventionnelles compliquent bien la recherche de la vérité.

La confrontation de ces deux personnalités constitue l’un des ressorts essentiels du roman. La musique apporte également une tonalité originale.

Avec son talent pour créer une atmosphère particulière, l’auteure propose une nouvelle série qui se différencie des intrigues criminelles conventionnelles en enchevêtrant des mécanismes du cosy crime dans une réalité historique et sociale bien sombre. Un roman qui inaugure une saga prometteuse.

serge perraud

Julia Chapman, Crimes et contretemps – t.01 : « Les Tonalités du meurtre » (Two Tones of Murder), traduit de l’anglais par Dominique Haas & Stéphanie Leigniel, Robert Laffont, coll. La Bête Noire, novembre 2026, 496 p. – 18,90 €.