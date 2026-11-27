Sarabande

La langue des mortels est changeante, inconstante en ses discours : Mercuri le sait et il le prouve. L’Histoire selon sa vision et ses mots, parfois mais rarement, à vau-l’eau créent une frondeuse fable – mais inversée. « Ce n’est plus La Montagne qui accouche, mais de la souris naît un pic, en plat pays de Picardie. Son enfant a pour nom Le Titre. Le Titre crie, et la Terre tremble », écrit superbement l’auteur

D’où aussi son mélange d’ « Il était une fois, en France » où les alluvions et les embruns se mêlent, où la rivière et la mer s’entrelacent. De plus, avec un mystère : le titre est le Titre mais qui reste aussi un village au nom incongru, anodin ou inédit. Où nous mène-t-il ? Partout en diverses sessions, fureurs et tourments où la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, n’est plus vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. Et depuis belle lurette !



En France ou en pays celte, des créatures surnaturelles adeptes de métamorphoses arpentent les landes de jour comme de nuit. Les voici apparaître au détour d’une chronique, judiciaire ou autre. Et l’auteur, pour confirmer la grandeur décadente de son pays, rappelle les Mémoires de Guerre d’un général hurluberlu.

Dès lors, cette saga mine le merveilleux et le religieux, le profane et le sacré dans l’une et presque indivisible France. Des avions y atterrissent, d’autres rejoignent les cieux. Sur le tarmac de l’aéroport du Bourget, un pape s’exclama : « D’abord la Gaule, et ensuite la France : la Fille aînée de l’Église » Alors, pourquoi pas. Et ce, depuis Clovis qui avança roi nu.



C’était déjà le crépuscule des dieux, le dieu des morts, de la victoire et du savoir qui s’en alla dans l’au-delà. Qu’importe si Freyja, déesse de l’amour, sous son manteau de neige, disparut sous le Second Empire. Plus d’un millénaire et huit jours après le baptême de Clovis, Jean-Louis Verger, prêtre de l’archidiocèse, assassina l’archevêque de Paris Marie Dominique Auguste Sibour. Au moment de le poignarder, il s’écria : « Pas de déesses ! À bas les déesses ! » Et il y eut là une scène surréelle extraite d’un film de Luis Buñuel ou une histoire tragique est véridique.



L’occultiste Mercuri avec plusieurs témoins à charge, affirme avoir tout entendu. Qu’importe s’ils furent pluriels ou suppôts de l’idolâtrie. L’auteur semble vivre là comme un fantôme mais ne nous y trompons pas, même si ses témoins n’ont pas leur tête à eux. Bref, demeurent ici une bouffée délirante aiguë, une crise de foi voire une bulle papale qui nous savonne.

Mais sachons raison garder et ne nous précipitons pas trop dans ce récit : tout vient à point à qui sait attendre. De Clovis, de Gaulle et même de Barthes, tout est bon dans la fiction et son « Titre » diabolique qui nous parle reste une soute et le langage qui appelle et rassemble.

Le texte chuchote, chahute, hurle. Indomptable, sa rivière sort de son lit dont une simple goutte d’eau fait déborder le vase des mots dans une telle illusion. Reste à savoir si cette fable coule de source et où elle va. A priori, elle remonte car le courant de Mercuri s’inverse en son nymphée, où sa lumière virevolte sur les mots et éclaire la rocaille et la racaille de notre propre France : même celle de Macron !

jean-paul gavard-perret

Alessandro Mercuri, Le Titre, Tinbad, 2026, 216 p. – 26,00 €.