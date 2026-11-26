Pan !

Elaboré par les photographes de Giovanni Del Brenna et Simone Perolari, Le Tir sportif est la première publication en France dédiée à cette discipline, qui s’est illustrée aux Jeux Olympiques de 2024. Les photographes ont assisté, entre 2024 et 2025, aux événements sportifs au Centre National de Tir Sportif (CNTS). Ils ont côtoyé les tireurs, les entraîneurs et les arbitres dans les disciplines olympiques et paralympiques – pistolet, carabine et plateau. Ils sont aussi allés à la rencontre de tous ceux qui les entourent et les soutiennent : passionnés, bénévoles…



Ce livre est une référence pour les pratiquants du tir sportif et au-delà pour tous les amateurs de sport et de photographie. L’ouvrage nous dévoile, avec un regard rigoureux et sensible, un écosystème de pratiques passionnant et méconnu qui reflète les valeurs du sport de haut niveau qu’est le tir sportif : la progression, le respect, la maîtrise, l’engagement, l’esprit d’équipe, la fraternité et le dépassement de soi.

L’ouvrage se veut également un témoignage de la diversité des publics et de l’atmosphère des lieux de pratique, une manière de montrer le tir sportif sous un prisme différent, loin des idées préconçues. Les visages ne trichent pas. Ils révèlent l’humain face à lui-même, débarrassé des artifices de la représentation sociale.

jean-paul gavard-perret

Giovanni Del Brenna & Simone Perolari, Le Tir sportif, Éditions Odyssée, 2026, 144 p. – 38,00 €.