Voir la lumière au cœur de l’opacité du temps

Publié en 1993 aux éditions Edicions 62 (dans la collection L’Escorpí. Poesia), Nàufrag en el temps est le premier recueil poétique de l’auteur majorquin Jaume Galmés Riera. L’ouvrage s’impose d’emblée comme un jalon notable grâce au Prix Salvador Espriu (décerné en 1992 pour ce recueil), qui révèle une voix singulière au sein de la jeune poésie catalane.

Parue à l’automne 2026 aux Éditions du Cygne (dans la collection Poésie du monde), l’édition française de Naufragé dans le temps offre aux lecteurs francophones la possibilité de découvrir l’œuvre inaugurale du poète majorquin. L’arrivée de ce recueil au catalogue d’un éditeur français s’inscrit dans une cohérence littéraire profonde : Jaume Galmés entretient lui-même un lien étroit avec la langue et la poésie françaises, ayant notamment traduit en catalan des poètes tels que Gérard de Nerval (dont l’écho — l’éclair furtif de ton œil souriant — traverse l’esprit du livre).



L‘ouvrage résonne ainsi naturellement avec la tradition lyrique française et romantique européenne. La présentation éditoriale de cette version française met particulièrement en relief la démarche existentielle qui anime les cinquante pages de l’ouvrage. Pour Jaume Galmés, la poésie n’est pas un simple ornement littéraire, mais « le seul chemin possible pour élucider quelle est sa place dans le monde ». L’écriture y est conçue comme « un exercice pour voir la lumière » au cœur de l’opacité du temps et du sentiment d’égarement suggéré par la figure du naufragé.

Magnifique !

jacques cauda

Jaume Galmès, Naufragé dans le temps, éditions du Cygne, 2026, 50 p. – 12,00.