Aventures maritimes et liberté féminine

En janvier 1757, Attenborough, le capitaine du Norfolk, se voit contraint par le gouverneur de Madras, dans les Indes orientales britanniques, de prendre, à son bord, un condamné pour qu’il soit pendu à Londres. La famille veut assister au supplice.

Il retrouve le lieutenant Crawford dans un bouge. Ils se battent contre cinq malfrats avant de retrouver le port où ils assistent à l’arrivée du condamné. Celui-ci est en piteux état et pose de sérieux problèmes au capitaine. Il doit arriver vivant à Londres, donc, il ne doit pas s’évader et il faut le garder en bonne santé. Or, sur un navire marchand, la place manque pour installer une cellule. Au fond de la cale, il ne survivra pas. De plus, quand il fait connaissance avec le criminel, la vision du capitaine change.

Pendant le voyage le bâtiment est attaqué par des pirates. Le combat est féroce et seuls quelques officiers et marins survivent. Mais une tempête provoque la destruction des navires. Un groupe de survivants aborde une île au cœur de l’océan Indien. Si les premiers instants font penser à une île déserte, des indices indiquent une présence humaine…

L’Île des femmes s’inscrit comme un roman d’aventures maritimes, un roman historique et un texte féministe. L’auteur débute avec un récit axé sur le pilotage d’un navire à voiles, son rapport à la mer, aux marées, et une description détaillée de ce qui le compose avec un état des membres d’équipage. Puis, c’est le combat, les pirates, la tempête et l’échouage de quelques individus. Ceux-ci vont former deux groupes aux opinions bien différentes.

Avec une histoire de naufrage, de pirates et de survie le romancier installe une confrontation entre deux conceptions radicalement opposées de la société. Il met en scène un groupe de femmes affranchies de la tutelle masculine. La communauté féminine voit son équilibre menacé par l’arrivée d’hommes dont certains entendent naturellement assoir une domination.

Le choix de cette époque permet de développer plusieurs thèmes particulièrement intéressants. Déjà, mais hélas ce n’est pas uniquement à cette période, les femmes ne disposent quasiment d’aucuns droits, soumises à l’autorité masculine, dans la famille comme dans la société. Les puissances européennes étendent leur influence commerciale et coloniale sur les océans et les territoires lointains. Les navires marchands transportent des marchandises précieuses, tandis que la piraterie constitue une menace permanente pour les traversées.

Avec ce récit et l’époque qui autorise la possibilité de communautés isolées, Olivier Merle aborde la liberté et l’émancipation féminine, la domination masculine et les rapports de pouvoir, la solidarité entre les femmes, la justice et la morale, la violence et la survie, le rêve d’une autre société.

Ce livre permet à l’auteur de poser une question primordiale, essentielle. La conquête de la liberté peut-elle s’affranchir de la lutte pour la conserver ? Si un parfum d’aventures flotte sur cette histoire, se met en place un questionnement social et un acte militant pour que la justice s’impose naturellement. Un livre qui ne se lâche pas facilement tant l’intrigue est prégnante.

serge perraud

Olivier Merle, L’Île des femmes, XO Éditions, octobre 2026, 464 p. – 21,90 €.