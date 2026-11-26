Artistes femmes, une histoire de l’insubordination

Dans cet essai savant, l’autrice Émilie Bouvard (historienne de l’art et conservatrice du patrimoine, directrice scientifique de la Fondation Giacometti) circonscrit un pan de l’histoire de l’art occidental fait par des femmes, allant de 1958 à 1978, dans lequel la violence est visible et largement revendiquée. De muse, de modèle (le plus souvent de nu) aux « femme-enfant, folle, sorcière », les stéréotypes sont étroits et récurrents. Et comme l’écrit Émilie Bouvard : « La libération sexuelle est un parfait leurre, qui laisse les représentations intactes ».

L’on suit, entre autres, les parcours de pionnières comme l’artiste française Niki de Saint Phalle (1930-2002) et l’Américaine Nancy Spero (1926-2009) qui introduisent de l’agressivité, de la révolte et de la colère dans leurs actions et leurs productions plastiques. Chez Niki de Saint Phalle, les objets font leur apparition, agglutinés dans des couches de couleur, certains emblématiques comme la poupée, jouet lourdement connotée, ici, salie, détournée, objet de rebut. Dans la France des années 1960, la critique officielle a dépolitisé, minimisé les performances des plasticiennes, dans le contexte de la guerre d’Algérie, où « des hommes tirent sur d’autres hommes, l’Algérie est une femme à prendre, on viole les femmes qui prennent les armes ». En réaction à la violence du monde, Niki de Saint Phalle tire avec une carabine 22 Long Rifle sur des poches colorées de peintures rouges et bleues, sur des jouets et des objets fossilisés, agglutinés sur un fond blanc. Néanmoins, dans le courant du Pop art, la femme-objet est réifiée sur le modèle d’un bien de consommation. Notons la présence rare d’une artiste africaine-américaine, Faith Ringgold (1930-2024), dont la peinture et les courtepointes ont sans doute une influence déterminante sur les travaux contemporains de culture mixte des Africains-américains et des Franco-américains.

Les rares artistes femmes des années Pop, très peu connues, voir oubliées, tentent de « dégonfler la vacuité du costume de la vamp »et la« fémininité mascarade » (de la pin-up, de la starlette de cinéma, du fétichisme de la blonde, destinées à un public masculin), par exemple avec la britannique Pauline Boty (1938-1966) qui critique le sexisme. Émilie Bouvard souligne que le Pop artest « une structuration particulièrement phallocentré » qui dévalorise les femmes artistes, lesquelles vont répondre avec causticité et virulence. Ou pour le dire autrement, afin de subvertir le male-gaze (le regard masculin ou la vision masculine lorsque les personnages féminins sont sexualisés, concept de Laura Mulvey, concept considéré comme le signe d’un pouvoir asymétrique entre l’homme et la femme). Cette grande intellectuelle britannique insiste sur l’idée que les images, les personnages, les complots, les histoires et les dialogues dans les films sont construits sur l’inconscient de la société patriarcale.

Ainsi, une approche militante du corps féminin va se développer contre l’assignation faite aux femmes à des rôles de second plan, invariants de la soumission imposée par le patriarcat et le masculinisme. Les plasticiennes les plus célèbres comme l’Allemande Eva Hesse (1936-1970), la Japonaise Yayoi Kusama (1929-2026), la Franco-américaine Louise Bourgeois (1911-2010) vont détourner les images des femmes montrées pour être objectivées sexuellement.

Le courant artistique change dans les années 1970 avec la remise en question des identités assignées du corps féminisé fétichisé. Annette Messager (née en 1943 à Berck-sur-Mer) détourne les propositions surréalistes et oriente son travail vers une recherche identitaire, s’attribuant des titres qui démultiplient sa personnalité : collectionneuse, bricoleuse, femme pratique, truqueuse, etc. L’Américaine Carolee Schneeman (1939-2019) parodie la pornographie de façon « joyeusement orgiaque » au sein d’une époque de rapports genrés, de guerre du Vietnam et de censure aux États-Unis. Pour Yoko Ono (née à Tokyo en 1933) : « La performance révèle la violence que la société exsude ». L’on assiste à une éclosion importante de l’activisme militant du féminisme, des mouvements de libération homosexuelle et des droits civiques dont les happenings rendent compte.

Des actes extrêmes sont recensés et décrits par Émilie Bouvard, quelques-uns photographiés ou enregistrés en vidéo, archivés, relevant pour certains de la mystique religieuse, se référant ainsi à la souffrance christique. La Française Gina Pane (1939-1990), l’Autrichienne Valie Export (1940-2026) et la Serbe Marina Abramović (née à Belgrade en 1946) vont jusqu’à l’automutilation en scarifiant leur propre corps, le livrant aux sanies, l’ensanglantant, le mettant en péril face au public. Les théories féministes se répercutent dans l’art des femmes par des mises en scène dévoilant les tabous du viol, de l’inceste et de la cruauté : référence à la folie, à l’enfermement psychiatrique, à Antonin Artaud (1896-1948) ; le sang est l’élément récurrent…

Les manifestations, les happenings et l’art corporel puisent aux mêmes sources de rébellion envers la discrimination des femmes dans l’histoire et les arts. Suite aux meurtres sexuels d’un tueur en série à Los Angeles, une performance importante a lieu : « En décembre 1977, Suzanne Lacy (née en 1945 à Wasco) monte avec Leslie Labowitz (née en 1946 en Pennsylvanie) In Mourning and in Rage(…) L’action fait grand bruit. (…) Elle ouvre un champ d’une richesse extraordinaire : celui de la violence symbolique des actions para-artistiques (…) C’est dans ce champ, (…) que la violence plastique se déplace et s’épanouit. Une autre histoire à écrire, celle de la violence de ces milliers d’artistes militantes anonymes ». Les propositions dissidentes, contestataires des performeuses, artistes femmes insubordonnées, relèvent plus de la scène théâtrale que de l’art pictural. Par contre, à propos d’Orlan (née en 1947 à Saint-Étienne), « racoleuse, performeuse, provocatrice, prostituée cherchant à maîtriser le rapport marchand », l’exhibition du corps féminin pose débat chez les féministes, car « L’ambiguïté recoupe les débats sur l’érotisme et sa représentation, et sur la prostitution qui partage les milieux féministes, encore aujourd’hui ».

Pour finir, notons ce qu’écrit l’historienne Griselda Pollock (née en 1949 en Afrique du Sud, professeur en histoire de l’art et d’études culturelles à l’Université de Leeds), citée par Émilie Bouvard. Griselda Pollock « critique l’approche psychanalytique pour favoriser un point de vue marxiste : « L’appropriation de la femme en tant que corps a répandu dans le mouvement féministe un effort généralisé pour décoloniser le corps féminin, une tendance qui […] sert souvent à consolider plutôt qu’à saper la puissance de cette signification. […] non seulement, l’image du sexe féminin est irrécupérable, mais, dans ce processus, on expose aussi les insinuations les plus sinistres de la différence sexuelle véhiculée par la représentation idéologique. […] la question doit être formulée en termes d’idéologie capitaliste et bourgeoise car […] l’une des principales significations de la femme est celle de la vente et de la marchandise ».

En 8 chapitres détaillés, Émilie Bouvard reprend sa thèse sur les processus créatifs des artistes femmes en révolte contre les assignations simplistes qui les ont muselées et ont empêché leur visibilité dans l’histoire de l’art.

Ce bel ouvrage de référence s’accompagne d’une iconographie couleur et noir et blanc.

yasmina mahdi

Émilie Bouvard, Violentes. Une traversée féminine de l’art occidental, 1958-1978, Gallimard, collection art et artistes dirigée par Jean-Loup Champion, 2026, 400 p. – 30,00 €.