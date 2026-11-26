© Jean-Louis Fernandez

Confrontations jubilatoires

C’est la musique qui ouvre le spectacle, comme une marche, un peu solennelle, ascendante. Lorsque la lumière inonde le plateau, on découvre deux femmes qui s’entretiennent, l’une en sous-vêtements, l’autre en habit, siégeant ou marchant sur un grand portrait d’homme à l’expression sombre, profonde, fascinante. La mère de la femme de Sade exprime son désarroi face aux exactions de son gendre, tandis qu’une de ses amies le justifie, que l’autre le condamne. Il s’agit d’une exploration, sinon d’une justification de la part maudite. Le deuxième acte fait intervenir la femme de Sade, qui accepte son mari jusque dans ses excès. L’épouse et sa soeur ne cessent de s’opposer dans un beau duo associant complicité et rivalité. Puis c’est au tour de la mère, Madame de Montreuil, de subir les assauts de la courtisane qui révèle ses actions auprès du Roi pour neutraliser le Marquis. On assiste enfin au duel de la mère et de sa fille, qui récuse ses efforts pour la protéger, renouvelant son attachement à son mari.

Le troisième acte montre de façon dialectique l’acceptation de Donatien par sa belle-mère, quand sa femme se résout à prendre l’habit. L’objet de Mishima était de rendre compte du soutien indéfectible de la femme à son mari tant qu’il était en prison, et de son rejet au moment où il en sort.

Le propos est riche, édifiant, construit, élaborant comme une chorégraphie d’attitudes autour de la part sombre de nos ardeurs. La mise en scène est bien sentie, rigoureuse, mais sans doute insuffisamment audacieuse, car elle ne dynamise la représentation qu’aux moments de changements de scène, ou de personnages. Elle ne s’accorde pas toute la licence qui lui eût permis de donner plus de relief à ce ballet un peu figé de figures féminines. La scénographie n’utilise que de façon statique le visage du fautif, restant sans doute trop révérencieuse. Heureusement, elle peut compter sur la qualité d’une interprétation irréprochable qui fait de ce spectacle une succession de confrontations jubilatoires.

christophe giolito

Madame de Sade

de Yukio Mishima

mise en scène Stanislas Nordey

Avec Anne Brochet, Sophie Mihran, Julie Pouillon, Lamya Regragui, Mélanie Thierry, Claire Toubin.

Collaboratrice artistique Claire Ingrid Cottanceau ; scénographie Emmanuel Clolus ;

lumière Stéphanie Daniel ; musique Olivier Mellano ; cor Nicolas Chedmail ; costumes Anaïs Romand ; chorégraphie Loïc Touzé ; traduction, adaptation Nobutaka Miura, André Pieyre de Mandiargues.

Au Théâtre des Bouffes du Nord, 37 (bis), boulevard de La Chapelle 75010 Paris

01 46 07 34 50 https://www.bouffesdunord.com/fr/la-saison/madame-de-sade

Du 6 au 22 novembre 2026, du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 16h. Durée 2h20.

Production Compagnie Nordey. Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy.

Coréalisation Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord.

Spectacle créé à Bonlieu Scène nationale Annecy le 9 octobre 2026, les 26 et 27 novembre 2026 au Centre Culturel Jacques Duhamel, scène de territoire de Bretagne pour le théâtre National de Bretagne à Vitré, les 8 et 9 décembre 2026 au Théâtre de Lorient, les 12 et 13 janvier 2027 au Foirail à Pau, du 21 au 23 janvier au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence.