Du paléolithique au cosmos

Teresa Maresca vit et travaille à Milan et s’exprime à travers des cycles thématiques en utilisant différents moyens artistiques, de préférence en s’installant dans des espaces muséaux et publics. Parmi les principaux cycles : Ferro (anciennement Falck di Sesto et MUSIL de Brescia), Americana, Piscines (Musée du cinéma de Brescia, Collections Frugone de Gênes Nervi), Chanson de moi-même (Galerie d’art moderne de Gênes, Aquarium civique de Milan). Paresca a collaboré à un projet de recherche sur l’art paléolithique franco-cantabrique avec le Musée d’Histoire Naturelle de Bologne. Deux œuvres sur ce thème furent exposées au Pavillon Italien de la Biennale de Venise. Il a organisé une exposition personnelle, Stones & Bones, au Musée diocésain de Milan.



L’exposition Stars & Bones est née du besoin de Teresa Maresca de créer un pont espace-temps avec les « peintres » du Paléolithique supérieur, les premiers artistes à avoir laissé des représentations artistiques raffinées dans leur exécution et complexes dans le design thinking. À partir de ses études sur les peintures rupestres de la région franco-cantabrique, Maresca étudia l’environnement et les outils dont disposaient ces artistes anonymes : des pierres, dont extraire les couleurs, des os d’animaux, pour obtenir du noir et créer des instruments de musique, les Pléiades, des étoiles à observer et peindre sur les voûtes des grottes. Les étoiles ont servi de pont entre ce passé lointain et les images très récentes des constellations provenant du télescope spatial James Webb de la NASA.



Dans la Salle Blanche, les œuvres sur toile et panneau grand format alternent avec des « dessins d’excavation » sur papier représentant Bucrani, coquillages, pierres et os — les rares outils dont disposaient les premiers artistes. Dans la section La structure des étoiles se trouve l’installation spécifique au site, Le Catalogue Messier : 110 objets stellaires inspirés par les galaxies et les amas du célèbre catalogue publié en 1774 par Charles Messier, récemment photographié par la NASA. L’installation, d’environ 15 mètres de long et 3 mètres de haut, consiste en une grande mosaïque de 110 panneaux sur cuivre et bois. Le code couleur a été défini en collaboration avec Fabio Peri, directeur du Planétarium de Milan, puisque les télescopes infrarouges observent les corps célestes en noir et blanc, et que la couleur est ensuite artificiellement attribuée à divers éléments. Pour compléter le parcours, une vidéo dans laquelle l’artiste illustre la genèse de l’œuvre.

jean-paul gavard-perret

Teresa Maresca, Stars & Bones, Fabbrica del vapore – Salle Blanche, Milan du 18 novembre au 12 décembre 2026