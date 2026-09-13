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Paola Puglisi est historienne de l’art et bibliothécaire, elle a travaillé au ministère de la Culture. Elle est l’auteure d’essais sur l’histoire de l’édition, l’histoire de l’art et la législation sectorielle. Elle est membre du Conseil international des musées, de l’Association italienne des bibliothèques et de l’Association nationale des carabiniers (section Protection du patrimoine culturel), pour lesquels elle dispense des cours de remise à niveau.

Dans ce livre, Puglisi raconte comment un vase étrusque, offert à sa famille dans les années soixante, a changé à jamais sa vision sur le patrimoine artistique volé.

De cet objet, conservé pendant des années dans un salon romain comme un trophée innocent jusqu’à un épilogue inattendu, est née la rencontre avec deux protagonistes de la protection du patrimoine culturel : les lieutenants des carabiniers Roberto Lai et Salvatore Morando.

À travers leurs voix, des décennies d’enquêtes, de saisies et de récupérations prennent vie : de la Nativité de Caravage au Cratère contesté d’Euphronios, des opérations de Junon et Géryon aux routes internationales des récepteurs et marchands sans scrupules. Ce livre évoque de l’intérieur comment un système de pillage et de recyclage est démantelé, rendant aux objets volés la valeur des otages à libérer et le territoire faisant partie de sa mémoire.

jean-paul gavard-perret

Paola Puglisi, Chronache dell’arte rapita, Castelvecchi Editore, 2026, 256 p. – 21,00 €.