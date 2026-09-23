Un autre regard

Barbara Alberti naît en Ombrie, « entre anges et démons » (dit-elle). Elle déménage à Rome à 15 ans, obtient un diplôme de philosophie avec une thèse sur le concept de liberté chez J.- P. Sartre. Elle se lie d’amitié avec Dario Bellezza et Cesare Zavattini, qui lui font découvrir le monde littéraire. Ses œuvres renversent l’image traditionnelle de la femme, de l’homme et de tout genre.

Des pages de Il promesso sposo, une sorte d’autobiographie de Vittorio Sgarbi transposée par les mains de Barbara Alberti, originellement publiée en 1994, renaît ce livre à l’énergie délicate et sensible : un portrait empreint d’affection et de grâce pour le Vittorio qui a façonné l’imaginaire artistique, intellectuel, populaire et sentimental depuis son apparition devant le public italien.



Le regard de Barbara Alberti saisit, avec toute l’habileté ironique et légère de sa plume, les âmes multiformes d’un critique d’art qui est aussi un homme appartenant au monde, et nous le restitue dans toute sa humanité polyédrique, facettée, physique.

Un livre qui veut être un hommage, un geste d’amitié et d’amour qui défie le temps et le passage des saisons.

jean-paul gavard-perret

Barbara Alberti, Via con Sgarbi, editori Baldini e Castoldi, coll. « Le formiche », 2026, 96 p. – 17,00 €.