La force du désir est d’accroître la vie, et la beauté des femmes stimule le besoin d’amour. Ce n’est pas dangereux pour la santé mais ce qui éveille les sens suscite crainte, pitié, résignation voire un doux renoncement à l’art du bonheur mais qui ne se renie jamais lui-même.

De fait, l’amour possède un effet tonique quand il exprime la vérité de la résistance pour celles et ceux à qui rien ne semble impossible. Il chasse sa mélancolie quand l’éperon ardent s’enfonce dans la chair du présent.

jean-paul gavard-perret

Photo : David Bailey