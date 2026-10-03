Parme Ceriset, Nuits humaines – Chant pluriel de poésie contemporaine

Jours des nuits

Ce projet de chant pluriel, pensé par Parme Ceriset et rassemblé par elle, se veut le reflet de « ce qui nous unit ». Le tout né d’un constat : « les mots émanant d’univers multiples peuvent tisser un ensemble harmonieux et faire naître une atmosphère saisissante, en explorant différents niveaux de perception de la réalité ».

Nous retrouvons ici une trentaine de poète dont Jean Azarel, Murielle Compère-Demarcy, Francis Gonnet, Anna Maria Celli, Patrick Devaux, Carmen Pennarun entre autres.



Cette anthologie de poèmes ouvre un espace, une étendue infinie imprégnée de vie, de mort en tant que ces fragments d’astres sont ceux « dont les halos fantômes brilleront à des années-lumière de leur disparition », espère Parme Ceriset.

Chaque texte trouve l’espace nécessaire pour les effets physiques et mentaux que produit chaque lecture ». Dès lors et comme aurait pu dire Mallarmé, rien n’aura lieu que son lieu, rien que ce langage qui s’y trouve planté, étonné, fixé afin que de nouvelles perspectives débordent.

Dans une telle anthologie, toute chose mentale a son arrière-pays qui se perd dans les ténèbres. Elle dialogue sur le blanc par le noir impeccablement balayé par ces dépôts de mots sur lequel la lecture appuie. Souvent face à la dureté des jours par des nuits de misères, le temps va pouvoir ricocher par un tel ensemble qui bouge, rebondissant sur les instants et venant casser le silence contrairement au dire de l’amour qui est contraint d’entrer dans le silence.

La langue circule par à coups et pourtant rien d’autre qu’elle pour faire remuer le tout. Ici, les voix écrites créent ce que les mots ne font pas. Parler. Et chacune de rappeler : Et vous, vous savez ce qu’il en est du poème ?



Quel qu’en soit le genre, dans son froissement comme de sa syncope, il crée un tatouage ou une traversée d’un massif compact soudain ajouré dans sa plénitude. Les débords silencieux indiquent là des brisures en ses balises météorologiques du temps, entre un jeu du jour et de la nuit qui devient un guide.

jean-paul gavard-perret

Parme Ceriset, Nuits humaines – Chant pluriel de poésie contemporaine, éditions du Cygne, 2026, 130 p. – 16,00 €.