Poupe et flambeau

En haleine d’urgence, seins sur le qui-vive, cuisses entr’ouvertes, ton ventre devient poulie là où jadis ta pudeur palpitait. Dès que ta robe décline, dans notre art des contours, l’émoi d’abord flétri ouvre des éboulis, des cascades et des torrents allant de l’un au multiple loin de nos vertus.

Chacun fabrique son secret et nous jouons encore à la bête. Poussons-la devant nous quand jaillissent sueurs et argile, flambeau et poupe.

jean-paul gavard-perret

Photo : Patrick Longueville