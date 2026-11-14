Angela Tognoli, L’inverno della Lepre Nera

La maladie de l’amour

Nadia a neuf ans, une maman qui ne la serre jamais dans ses bras et un père dont il ne reste que des souvenirs lointains. Mais un matin, juste après Noël, sa maman lui fait mettre une paire de petites bottes et lui permet de prendre avec elle seulement l’objet qui lui est le plus cher : le cahier dans lequel elle note les caractéristiques et les habitudes de tous les animaux, car dans leur univers de plumes et de crocs, de cris et de chants, elle trouve un ordre qui lui apporte du réconfort.

Nadia et sa mère Rosa partent ensemble pour un long voyage jusqu’à la cabane de l’oncle Tone, qui vit avec le chien Fumo au milieu d’une grande forêt, loin de tout. C’est là que Nadia apprend à connaître les éclats de la neige et la voix de la montagne. Ici, elle écoute la légende du Lièvre Noir, qui dans sa course inarrêtable, fait changer les saisons. Elle commence ainsi à comprendre le poids qui repose sur les épaules de sa mère : pas celui du sac à dos avec lequel elle part chaque matin pour de longues marches solitaires, mais quelque chose de beaucoup plus grave et indicible.



C’est précisément dans l’air subtil des montagnes et au milieu de la neige haute que Nadia et Rosa devront trouver la force de dissoudre le froid qui serre leurs cœurs et le courage de remettre leurs pas sur le chemin de la vie.

Angela Tognolini débute avec une narration authentique et solide comme les arbres qui en sont les silencieux personnages. L’hiver du Lièvre Noir est un roman sur une relation mère-fille et sur un amour malade et violent, et c’est une méditation courageuse sur la vie en montagne avec ses aspects enchanteurs mais aussi avec ses fermetures et ses rudesses. Mais, surtout, c’est une histoire ouverte au pouvoir de la magie, qui nous transmet aussi la sagesse du Lièvre Noir : dans le moment le plus sombre de l’hiver, il faut savoir sentir l’air, trouver le sud et recommencer à courir vers le printemps.

jean-paul gavard-perret

Angela Tognoli, L’inverno della Lepre Nera, Giunti editore, 2026, 320 p. – 17,00 €.