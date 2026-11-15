Jean-Philippe Rey, Antoine Barnave. Le révolutionnaire royaliste

L’échec de la modération en révolution

Il n’est pas le révolutionnaire le plus connu par rapport aux Mirabeau, Danton, Robespierre et autres Saint-Just. Pourtant, Antoine Barnave vécut son heure de gloire dans les deux premières années de la Révolution, au point d’être considéré comme un des leaders de ce mouvement de transformation profonde de l’Etat et de la société française. On lira donc avec grand intérêt cette passionnante biographie, claire et très bien documentée. Et ce pour trois raisons.

Tout d’abord parce que Barnave incarne cette élite certes révolutionnaire et anti-absolutiste, nourrie de la philosophie des Lumières, mais attachée au maintien de la monarchie car imprégnée des vertus du modèle anglais. Ainsi, entre 1789 et 1791, œuvra-t-il avec passion et acharnement à l’installation d’un régime politique modéré et d’équilibre, capable de préserver la France de la radicalité révolutionnaire : un roi régnant mais ne gouvernant plus, au profit d’une Assemblée représentative de la nation (du moins en théorie).

Ensuite, parce que le livre analyse l’échec de ces révolutionnaires monarchistes dont le rêve se brisa devant le refus total mais longtemps caché, profond et dommageable, de Louis XVI à revêtir ses nouveaux habits de monarque « à l’anglaise » (l’épisode de Varennes, très bien analysé, le démontre avec force) mais aussi devant leurs propres refus d’élargir le suffrage électoral à l’ensemble du corps social. Leur libéralisme restait celui des « meilleurs », d’où la défense du suffrage censitaire. D’où son appui aux colons dans les territoires coloniaux dans la question de l’esclavage.

Enfin, parce que le malheureux destin de Barnave rappelle une vérité implacable, glaçante et permanente de la vie politique française : outre le fait que la Révolution dévore ses enfants, elle constitue la grande scène du combat entre la gauche modérée et la gauche radicale sur laquelle la seconde élimine très souvent la première, incapable de se défendre contre les extrémistes. Le grand échec de Barnave fut de ne pas pouvoir sauver le trône, malgré ses liens avec le couple royal et, derrière cela, d’arrêter le torrent de la Révolution qu’il avait contribué à alimenter. Il le paya de sa vie sur l’échafaud, comme tous les autres…

A méditer.

frederic le moal

Jean-Philippe Rey, Antoine Barnave. Le révolutionnaire royaliste, Passés/Composés, octobre 2026, 288 p. – 23,00 €.