Pas science et tic

Toute déclaration d’amour reste un babil d’enfant. L’homme bave, ne se retient pas, se relâche loin de sa maîtrise. Sa réserve se déchire et, de son désir, il tente de faire un bon usage. En fait, il serait bien mieux pour lui de ne plus parler car en un tel aveu, plus besoin de penser.

Ejaculant, il revient parmi les sauvages. Ses recommencements suivent leurs répétitions en laissant au vestiaire sa transcendance et son éthique de l’âme.

jean-paul gavard-perret

Photo : Solange David