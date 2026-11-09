Nathalie Léger, Le principe de Wellington

Entre Freud et la vie

Nathalie Léger a déjà publié entre autres le très pertinent essai Les Vies silencieuses de Samuel Beckett et, avec Marianne Alphant, a organisé l’exposition consacrée à l’écrivain au Centre Pompidou (2007) et en a préparé le catalogue. Dans ce nouveau roman, elle met en scène une femme. Après ses deux premières séquences (avec un « on » sujet), le « je » (de la narratrice) évoque ici un personnage absent qui apparaît très tard. D’autant que la narratrice trouve diverses stratégies pour retarder son arrivée.

Son frère enseignant de linguistique lui propose un titre, Le Principe de Wellington. Et ce, non pour de rappeler l’anecdote qui réjouissait Freud mais pour en reprendre la conclusion à propos de l’usage des mots : à savoir, qu’il vaut mieux dans certaines situations se taire.



La narratrice cite alors Wittgenstein : « ce dont on ne peut parler il faut le taire ». Mais, lorsqu’il faut s’empêcher, se taire, elle parle encore en essayant de comprendre les raisons de l’enfermement d’Emily Dickinson et publie à son sujet – et en recluse – un essai tout en laissant des creux dans son existence. Toutefois, abolir la différence entre le mot et la chose, entre le nom et le corps ne comble pas tout.

Ainsi, faute de pouvoir disposer de ses propres faits et gestes, elle traverse des figures multiples pour lui donner une identité : Moby Dick, Marguerite Duras, Robert Musil, Virginia Woolf, Nathaniel Hawthorne, Melville, Conrad, John Wayne, Bette Davis, Thomas Bernhard. Mais dont son objectif reste essentiel : une présence. Dont l’absence reste le boyau de son aveu qui entraînera un changement complet dans ce qui sera évoqué avant que Viviane Salver (la narratrice) ne soit sauvée de son suicide, en ne prononçant que trois mots : « Va lui dire » — dire son amour à un homme qui ne l’aurait peut-être même pas regardée.



Le principe de Wellington reste dans un processus complexe ou « Viviane » comme « Salver » tentent de répondre en écho à la vie et à son sauvetage. Il faut donc qu’après tout bien des choses puissent être émises. L’auteure les écrit.

jean-paul gavard-perret

Nathalie Léger, Le principe de Wellington, P.O.L, 2026, 156 p. – 17, 00 €.