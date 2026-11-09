Sandrine Destombes, Ce Beau Miroir

L’obsession de la perfection…

À Avelin, le 13 juin, Louise Combas rentre d’une soirée de speed-dating, épuisée de devoir être belle. Cela fait cinq mois qu’elle a rencontré celui qu’elle appelle le Dr Love qui veille sur elle et l’aide à progresser. En prenant un bain, elle ne veut plus croiser son reflet dans un miroir. Son vœu est exaucé !

Ce 26 juin, à Warneton, alertés par sa logeuse, les gendarmes trouvent le cadavre de Maddy Doré, assassinée depuis trois jours. Elle a, comme Louise, le visage tailladé, les miroirs sont brisés. Les enquêteurs sont bien perplexes quand ils constatent que sa rutilante cuisine est fausse.

Dante Simeone, de la section de recherches criminelles de Lille est sur l’affaire avec son adjoint. N’ayant pas les moyens humains suffisants, il est fait appel à Gabriel Zeller et Coline Foucaud, de le DiANE – Division des Affaires Non Élucidées – en renfort. Dante et Gabriel se sont déjà croisés. Très vite, ils saisissent que Louise et Maddy ne se connaissent pas, n’ont pas de relations amoureuses. Mais ils découvrent que Maddy menait une double vie. Sous le patronyme de Madeleine59, elle assurait une chronique d’influenceuse, se présentant comme une parfaite épouse.

Aussi quand une jeune mère de famille, Rose Watel, est assassinée le visage tailladé…

Ce roman se clôt sur un dénouement en feu d’artifice, à l’issue d’un maelstrom de péripéties, de fausses-pistes, de retournements de situations. C’est un festival de coups de théâtre. Mais, outre les rebondissements de l’enquête, Sandrine Destombes, à son habitude, s’inscrit comme une fine observatrice de la société, porte un regard acéré sur les évolutions, sur les mouvements qui secouent, pour le pire trop souvent, les collectivités de type occidentales. C’est ainsi qu’elle intègre ce mouvement des tradwives – épouses traditionnelles -, ce phénomène grandissant d’un retour en arrière pour le statut de la femme.

Elle met en scène ces dictats liés à l’apparence, à des canons actuels de la beauté. Cette injonction, surtout pour les femmes, d’êtres toujours conformes à des règles conçues par des individus qui sont loin de les respecter. Tout est fait dans ce sens car trop de profits sont en jeux, trop de structures en dépendent et font le forcing. Il n’est plus tolérable d’être soi-même avec le physique que la nature, généreuse ou cruelle, a donné à chacun, il n’est plus question d’avoir des défauts corporels.



Sandrine Destombes spécule, jongle avec des sentiments humains fort répandus tels que la jalousie, le syndrome du pygmalion… Elle en fait des éléments de son intrigue tout en installant une réflexion appropriée sur les effets de ceux-ci et les conséquences qu’ils induisent. Elle dissèque les processus d’emprises psychologiques avec un regard glaçant, usant de son art narratif qui fait mouche.

Ce Beau Miroir, ce roman policier montre une société où des mutations mortifères s’appuient sur des sentiments répandus pour mener à des solutions extrêmes, avec une intrigue d’une puissance exceptionnelle. Un livre difficile à lâcher même pour des actes essentiels de la vie quotidienne comme se nourrir, dormir…

serge perraud

Sandrine Destombes, Ce Beau Miroir, XO Éditions, octobre 2026, 384 p. – 21,90 €.