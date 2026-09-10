Sur le rebord de ma fenêtre et au travers de son ouverture, Sainte Mère – me dis-je -, ne serais-je qu’une bête ? Ce que je découvre, je l’ai déjà vécu dans ma chambre. Tout s’aplatit. Il n’y a plus de clos, ni d’ouvert. Des hommes me renversent là où le vrai et le faux s’interpénètrent. En m’accrochant au crépuscule, ces loufiats me disent de me remuer le derrière avant d’entrer dans ma terre.

Mais, après tout, que les Madame Edwarda fassent partie de moi ! Je ne monte jamais ma voix. Ayant donné dans leur vie un air de fête, ils referment leur braguette, lèvent le coude à ma santé quand la cloche de l’Angélus est remplacée par leurs sornettes. En carpe grise, je ne laisse rien paraître. Projection de leur fantasme en assistante de virtuosité, je leur lance un merci de m’avoir méprisée. Ils n’habitent jamais mon esprit, mais partagent mes risques.

jean-paul gavard-perret

Photo : Douglas Kirkland