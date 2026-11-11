Martial Rossignol, Didascalies – au gré du vent

Elles et bords

Rien de plus beau et précieux que ce livre. Le corps est là. Nu. Mais filtré de diverses registres par effet de voile. Le corps parle mais il ne dit pas tout et surtout il s’offre libre aux interprétations, d’autant que de telles didascalies proposent entre les photos et le texte et en un tel jeu de cartes les dérives de l’imagination.

Derrière chaque photographie, chaque texte propose d’abord une description et glisse vers la dérive. A chaque regardeur d’en profiter, d’en jouir. La femme ne se montre pas. Mais sans se cacher vraiment, elle devient la voyeuse de celui qui la contemple et qui s’abandonne à la vue de son corps vagabond.

Restent l’attente et le trouble au sein de voiles paresseux ou trempés dans le métal de la séduction. Et son propre visage offre un peu d’amour ou de solitude. Martial Rossignol donne ainsi du fil à retordre tant au désir qu’à l’obscurité, par la magie de la prise, de l’enveloppe et leur arrêt sur image.

Le créateur ouvre des départs, des percées dans l’obscur. Mais il se garde de « tout » montrer dans la nonchalance du corps qui contrarie sa nervosité et sa possibilité de prise. De plus, il l’efface là où la femmes glisse et se retient où ce qui l’entoure dessine un barrage. Le voyeur apprend à attendre ce qui ne viendra jamais. Une lampe est allumée dans une chambre mais il dormira à la belle étoile, sans souci de savoir qui il est et où elle va.



Chaque cliché est une rhapsodie avant d’être un calcul. Elle bouleverse l’œil, là où le corps nu paradoxalement se dérobé. La lumière est ramenée sur la femme mais ce qui le recouvre appelle à la vadrouille. Elle n’est plus l’esclave du fantasme. Sa « danse» fixe file jusqu’à une frontière infranchissable.

Chaque photographie ignore en conséquence l’outrance ou l’illusion. Et si le photographe recule ses seuils de franchissement, les corps se joignent, ils demeurent étrangers. Ils proviennent de la nuit pour rejoindre le jour. C’est une sorte de bout du monde, d’endroit où on pourrait mourir d’amour et où dormir y serait un défi, là où pourtant le sommeil est lointain. L’artiste ne cherche pas à sceller un destin. Certes, la femme est nue comme un ciel entre hier et demain dans sa chorégraphie immobile et mutique. Mais demeure la gravité : c’est une manière de se perdre tant la femme mange « du » regard.



D’une certains manière, la femme est celle qu’on voit « mal » – même s’il y un homme près d’elle qui semblerait prier dans le sable de la mer nue. Il la laisse là, solitaire, l’abandonne avec elle-même.

Sa brûlure est autre. Elle suggère un chemin, dévoile des raisons peu raisonnables. Se donne une nouvelle chance d’habiter le monde. Quant aux voyeurs, leur curiosité insatiable ne les renvoie qu’à eux-mêmes. C’est pourquoi la photographie ne montre pas: elle cache. Le voyeur est ici à sa place.



Lascive juste ce qu’il faut, elle dessine de la lune des filets de mémoire à la lumière sombre. Le corps devient nature au bois mordant. Feu sous la cendre, nuit sur la nuque, chaque femme veut produire des rencontres, des événements. Tout fonctionne donc sur le dialogue et la confrontation dans ce cheminement sans but.

L’ombre avale l’ombre, la creuse afin qu’à travers ce qui s’étend l’âme liquide se déploie, entre la nudité et la biffure sur laquelle le regard s’arrête. La forme est donc par excellence la taiseuse, l’intruse. Et si la vie est un voyage, Rossignol permet de repérer les «paysages » les plus simples mais les plus retirés. Ses œuvres sont des bouées de corps mort secouées par ses vagues de noir et blanc.



Le monde devient un lieu de méditation où tous les corps ayant perdu leur couleur sont gris comme des chats la nuit. Des hiatus sont ouverts par effet de brouillage. Des formes sont peuplées de « tissus » en effet d’abîme, lesquels s’enfoncent, percent, dédoublent le corps. Celui-ci évoque la douleur, le plaisir, la pensée, le monde qui, sans ces portraits; ne serait qu’un «innannulable moindre » (Beckett).

jean-paul gavard-perret

Martial Rossignol, Didascalies – au gré du vent, Editions Martial Rossignol, Arras, 2026, 28 p. – prix non précisé.