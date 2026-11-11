Attente et espoir

Soif de hauteur, ici le corps s’élance, parfois quitte la terre et ceux qu’il aimait, tombe parfois « et tombe le lien / La corde entre nos mains ». Mais il faut chrcher encore dans le monde non par pitié mais par et pour un amour.

L’auteure recherche des séjours, des repères sans vouloir mater les soulèvements de l’enfer ou du paradis. Mais il y a en elle du Beckett, entre autres son « voir – / entrevoir – / croire entrevoir – / vouloir croire entrevoir – / folie que de vouloir croire entrevoir quoi où – : où -/ là».



En ce sens, chez Marie-Florence Escande, dans notre monde moderne elle retrouve un temps de l’amour qui ne fait plus qu’agiter des marionnettes et ne produit que des chimères.

Les mains perdues restent cependant capables de débloquer ce qui est. Et le poétesse montre l’unité d’appât et d’apparence même si le jeu de la dispersion a eu lieu. En conséquence, il provoque un dédoublement apparent mais surtout une une unité plus profonde qui sort ici du passé dans la vigilance de l’attente de ce qui peut revenir. A savoir, le plus plus essentiel. Aux images standardisées, la créatrice en oppose d’autres, plus sourdes et directes.



Elle engage à une relation d’incertitude mais ici rien n’es de l’ordre de la mollesse, plutôt celui de la “ pointe”. Elle permet l’apparition de phénomènes qui, sans une telle re-présentation, demeureraient inaperçus. Se souvenant où se trouve l’identité de l’amour sinon dans les images qu’on ignore. L’auteure lui offre les ouvertures qu’elle invente.

jean-paul gavard-perret

Marie-Florence Escande, Les mains perdues, Encres Vives, Frontignan, 2026, 28 p. – 6,60 €.