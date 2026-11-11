Antoine Reverchon, La Moskova 1812

Une bataille : deux vainqueurs !

Le 24 juin 1812, la Grande Armée de Napoléon envahit l’Empire russe en franchissant le fleuve Niémen. L’invasion est motivée, entre autres, par la rupture du blocus continental par la Russie qui commerce de nouveau avec l’Angleterre. Le 7 septembre s’engage une bataille sur les bords de la Moskova, près du village de Borodino, entre 120 000 hommes de chaque bord. L’engagement commence, en fait, le 5 pour un point d’orgue le 7 où, durant plus de quinze heures, c’est un déluge d’artillerie et un carnage. On recense la perte de quelques 30 000 soldats français et 50 000 combattants russes. Et chaque camp revendique la victoire : celle de la Moskova par les Français, celle de Borodino par les Russes !

Antoine Reverchon réunit un maximum d’éléments historiques pour fonder sa propre réponse sans tenir compte du piège que constitue la connaissance de la suite.

Il découpe son essai en cinq parties. Dans la première, il décrit les enjeux de toutes natures qui ont amené ces deux empires, alliés depuis 1807 par le traité de Tilsit, à entrer en guerre. Puis, ce sont les objectifs suivis et le récit des opérations jusqu’à la veille de la bataille, montrant ce qui se passe dans les deux armées. C’est alors le détail de la bataille, des premiers engagements, la violence sans limite subie par les combattants. Ici encore, la vision des événements est source d’interprétations qui amènent à des résultats très différents selon le point de vue sur cet épouvantable affrontement.

Puis, l’auteur mesure les conséquences de ce combat, de la prise de Moscou par Napoléon jusqu’à la retraite qui a suivi. Dans la dernière partie, Antoine Reverchon analyse les divergences des mémoires. Celles-ci se retrouvent dans toutes les formes de représentations possible de la bataille, que ce soient les témoignages officiels, l’historiographie, la littérature, le cinéma, les commémorations et la propagande. L’exemple le plus frappant est Guerre et Paix de Léon Tolstoï. Actuellement, poutine exploite sans vergogne cet événement pour propager l’image d’une Russie invincible.

Pour l’écriture de ce document historique, l’auteur a dû faire des choix, car les deux mémoires ont conservé deux toponymies distinctes : la Moskova côté français, Borodino côté russe. Il en est de même pour la toponymie des lieux dans les textes de l’époque comme par exemple Vilna préféré à Vilnius.

Les annexes sont particulièrement riches d’informations complémentaires, de sources passionnantes. L’auteur énumère les ordres de bataille chez Napoléon et chez Koutouzov. Il a reconstitué, en un tableau particulièrement parlant, le ravitaillement fluvial de la Grande Armée. Des notes, des cartes, une bibliographie, illustrent les propos.

Avec La Moskova 1812, Antoine Reverchon propose une lecture édifiante, un remarquable travail pour donner une vision la plus élargie possible de cette bataille et permettre à chaque lecteur de sa faire sa propre opinion.

serge perraud

Antoine Reverchon, La Moskova 1812, Perrin et le Ministère des Armées et des Anciens combattants, coll. Champs de bataille, octobre 2026, 320 p. – 25,00 €.