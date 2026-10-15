Résurrection par Miracle

Marcel Miracle fait vibrer l’art par des prodiges d’ironie à coups de collages intempestifs – mais pas que. Parfois, de l’immobilité du désert et des eaux tranquilles ou dans les verts pâturages vaudois ou du Jura. Un tel sondeur joue les escogriffes et les aventuriers. Ses anti-images non pieuses pratiquent des jeux dont les gains escomptés tournent au mixage des temps, du rêve et de la réalité.



Loin de la courtepointe de taffetas zinzolin, l’artiste imagine de nouveaux mystères humains (conditionnés parfois) par l’inhumain. Et Marcel Miracle cherche visiblement à donner plus de relief à la vie de ceux qui – l’esprit émergeant de l’instinct de conservation – trouvent dans l’inconfort un moyen d’améliorer le goût de l’existence par ces dessins qui deviennent des affaires étrangères, non sans mélodrame blanc cousu de fil noir.



Magicien de l’indépendance, celui qui aime parfois passer sa vie sous un palmier assombri de Tunisie pousse l’hilarité non vers le tic ou le toque mais dans l’éclatement de son écriture et de son art. Les hommes y sont au mieux de bien petits bonhommes. Ils se refusent toutefois dans ses jeux à l’idée déjà présente chez Eschyle : celle de transmettre une âme aux fétiches d’acier. Pour corriger leurs gaffes, Miracle leur redonne de l’estomac afin qu’ils restent étalons (d’Achille plus que Gaston de Franquin).

jean-paul gavard-perret

Marcel Miracle, Exposition, Galerie Cyrille Putman, du 20 octobre au 13 décembre 2026.