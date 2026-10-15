Jean-Charles Kraehn & Roberto Zaghi, Tramp – t.15 : « Les Naufragés du Lavalette »

Des conséquences d’un naufrage dramatique

Parce que le chef mécanicien s’est brisé la jambe, Yann Caleb a dû embaucher d’urgence. Or, Matthias Lebur est lourd, raciste, homophobe… Il s’en prend au jeune Lukaz qu’il accuse d’être une pédale. Caleb doit intervenir et le forcer à faire des excuses.

Mais, deux jours plus tard, Lukaz est au plus mal après avoir absorbé de l’eau de javel. Arrivé en rade de Gibraltar, le service de santé espagnol ne le prend en charge qu’après moult vérifications et pots de vin.

Le seul passager est un écrivain qui veut s’inspirer du réel pour son roman. C’est Lebur qui lui indique que, s’il veut du croustillant, il doit interroger La Plume, le maître d’hôtel, sur son naufrage, il y a quelques années.

Les incidents se multiplient et l’empoisonnement de Lukaz est le premier d’une série d’actes criminels qui vont générer une atmosphère exécrable sur le Pierrick. Yann aura bien mal à arriver à la vérité…

Avec cette série, Jean-Charles Kraehn fait découvrir le quotidien d’un cargo de la marine marchande en intégrant, pour accroître la tension du récit, des péripéties délictuelles, criminelles. Cette fois encore, avec un élément qui ne fait pas vraiment partie de l’équipage, une pièce rapportée au dernier moment, dans l’urgence, la tension est à son comble dans cet univers en huis-clos. Le scénariste met en avant un personnage odieux qui a connaissance de faits imputés à un autre membre de l’équipage et multiplie les rebondissements jusqu’à un dénouement d’une belle force.

L’introduction d’un étranger à la famille maritime en la personne de cet écrivain apporte un beau supplément d’interrogations.

Roberto Zaghi propose un dessin très réaliste, tant pour la belle galerie des protagonistes que pour le cadre des actions, le détail des décors. Le travail sur la représentation des différentes parties du cargo est remarquable. Il donne une belle expressivité et une gestuelle cohérente aux acteurs du drame.

Patricia Jambers gère la mise en couleurs et assure une suite de teintes lumineuses qui réhausse l’intérêt visuel pour les planches.

Un nouveau tome qui réussit le challenge d’apporter un plus dans une intrigue au cœur d’un univers fermé, le tout mis en images avec habileté.

serge perraud

Jean-Charles Kraehn (scénario), Roberto Zaghi (dessin) & Patricia Jambers (couleur), Tramp – t.15 : « Les Naufragés du Lavalette », Dargaud, septembre 2026, 56 p. – 18,00 €.