L’hard du rêve

(Test amant)

Le bon sommeil permet d’éviter les monstres tout en laissant place au désir. Mais son objectif n’est pas l’élévation de la pensée. Il permet de fomenter un Paradis qui débouche tout à coup sur l’espace où vient se dresser une femme devant laquelle le dormeur reste immobile. Ravi par Morphée, il atteint une émotion au-delà de sa pensée et souhaite sans qu’il le sache vivre le plus de temps possible son songe, que ce soit sur des collines, dans un bois ou au bord d’un lac.

En ce sens, le rêve érotique est la nature du paradis entre air léger, clair déluge là où autour tous les arbres sont des Cézanne. Certes, nous voyons ce que vous ne verrons plus. Cézanne ne tue pas notre rêve. Son assassinat n’est pas commis par lui ou quelqu’un d’autre, mais par l’inconscient quand il redevient vertueux. Jusque là, du bleu devenait la couleur typiquement céleste : celui autour des Baigneuses du peintre . Elles sont hélas ! trop autre part, ni dans le présent ni dans le futur. Au réveil, ce monde, se défile, rompt, se retire sans qu’on lui mette le grappin dessus – sauf peut-être ce qui est réservé à un nombre restreint d’individus…

jean-paul gavard-perret

Photo : Steiglitz