Mélanie Matranga, La volontà (exposition)

Le testament

La saison des expositions à la Galleria Solito redémarre avec La Volontà de Mélanie Matranga , sous le commissariat de Massimiliano Scuderi. L’objectif est de montrer la naissance d’une contradiction : la possibilité d’échanger des volontés opposées, comme celle de domination et celle de résistance.

Dans l’histoire de la pensée humaine, le terme « volonté » a revêtu différentes significations au fil des siècles : comme la force intérieure qui pousse l’individu à se surpasser dans la quête de nouvelles valeurs, Dans la complexité contemporaine, la volonté est à l’origine d’attitudes diverses et conflictuelles, telles que les intentions opposées des dominants et des dominés.



La démarche de Mélanie Matranga repose sur un jeu délibéré avec de multiples médiums d’expression, employant des éléments superposés qui contribuent à la perméabilité de ses environnements. Mêlant des éléments divers issus de l’architecture, du design, cinéma et même de la musique avec des surfaces qui semblent canaliser des flux d’affection.

Dans ces environnements, désir et fiction s’entremêlent sans limites, tissant des récits indéterminés empreints d’une forte vulnérabilité et d’un sentiment de risque.

jean-paul gavard-perret

Mélanie Matranga, La volontà, Galerie Solito, Naples, Ancien complexe de filature de laine, du 8 octobre au 11 novembre 2026.