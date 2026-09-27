Mains tenant

« Welcoming hands » (Louise Bourgeois)

Silhouette excentrique, sorte d’alouette huppée, tu échappes à toute censure par ta tyrannie et ton imaginaire dans ta dignité de femme magnifique attentive à ta rencontre dès que se suppute la miraculeuse métamorphose de l’amour grâce au langage muet des mains. Inspirantes, révélatrices elles passent des heures à rapiécer la restauration de ma passion. Et ta nudité dépasse la césure corps/esprit quand notre biographie factuelle se noue à l’expérience intérieure.

Pour ma part, je sculpte ton corps le geste à la parole quand jaillissent de mes mains fiévreuses un rituel pour que les rêves de mon aimée ne soient plus orphelins. Toi-même tu deviens poète généreuse et inlassable dans son jardin, entouré de bourdons et de brins d’herbe. Mais résumons : nos mains deviennent une féerie capable de défier l’âpreté du monde. Ta droite saisit mon rouge-gorge et son battement, la mienne s’amuse avec le sautoir en corail rouge passé à ton cou avant de caresser ton nid : joie seulement joie en ce qui vibre dans ton labyrinthe traversé d’une révélation intensive. Fusion.

jean-paul gavard-perret

Photo : Jean-Marc Flauraud