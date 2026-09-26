Vers la vérité

Avant d’être auteure de romans, Goliarda Sapienza a été une femme de théâtre. En 1941, à seize ans, elle quitte sa Sicile natale pour rejoindre Rome et intégrer l’Académie nationale d’art dramatique. Elle jouera dans plusieurs pièces, et tiendra des seconds rôles au cinéma. Dans les années 1960, elle décide de mettre fin à sa carrière de comédienne pour se consacrer pleinement à l’écriture.

Le Grand Mensonge est un recueil qui réunit trois pièces, trois synopsis, et un projet d’adaptation théâtrale de son roman L’Université de Rebibbia. Si ces textes sont nés à des moments différents de la vie de Sapienza, ils révèlent la formidable cohérence de son œuvre.



Surgissent l’humour et la liberté avec lesquelles l’autrice a toujours écrit, et des thèmes qui lui sont chers : l’amitié entre femmes, le refus de toute idéologie, la recherche de la vérité de soi, la quête infinie de liberté. De plus, ces textes confirment la constance avec laquelle Golliarda Sapienza a interrogé le monde qui l’entoure et ses propres contradictions, ainsi que la modernité du regard qu’elle pose sur des questions comme la perte de sens pour les jeunes générations, l’identité de genre, l’homosexualité et l’émancipation des femmes.

jean-paul gavard-perret

Goliarda Sapienza, Le Grand Mensonge et autres textes, Théâtre traduit de l’italien par Nathalie Castagne, Le Tripode, 2026, 352 p. – 22,00 €.