Loto mobile

(tu même trop)



Rafraîchi d’étangs ombré de futaies, je retrouve mon oiselle – amante frétillante, ﬁdèle et rêvée nymphette. Mais de drôles d’oiseaux locaux chantent pour elle près du bois de Meudon. Par la vérité de sa peau, leur chair rajeunit. Et cela vaut une messe lorsqu’elle susurre : « En voiture ! ».

En martinet, j’espère, avec ma pulpeuse, faire un nid de crécerelles dans le transept des contreforts du cockpit d’une Bugatti. Pour elle, de vibrants kiii kiii kiii démarrent lorsque vient le printemps. Mais loin de la route, des mi-loups mi-zozios bambochent de miracles divins. En parfait cyniques, leur égo les soutient.

jean-paul gavard-perret

Photo : Lee Miller